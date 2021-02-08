Otomotivde teknoloji savaşları

GLOBAL çapta elektrikli ve otonom teknolojilerin getirdiği dönüşüm, mobilite anlayışını da değiştirmeye başladı. Bununla birlikte yalnızca otomotiv firmaları değil, teknoloji firmaları da oyuna dahil olmuş durumda. Apple, Google, Foxconn gibi dünya devi firmalar otomotiv sektörüne, “Ortaklık” veya “İşbirliği” şeklinde adım atarken, dev otomotiv firmaları da adeta teknoloji şirketlerine evrilmeye başladı. Mobilitenin yalnızca otomotivle sınırlı kalmayacak olduğunu düşünen otomotiv üreticileri rotayı mobilitenin her alanına dokunacak teknolojilere çevirdiler. Tesla gibi teknolojiyi odağında tutan yeni markalar, konvensiyonel otomotiv firmalarını sollamayı başarırken, bu dönemde otomotiv-teknoloji ortaklıkları da sıkça gündeme gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde, Google ile bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıklayan Ford Motor Company, bu hamle ile birlikte önemli teknoloji adımlarından bir tanesini atmış oldu.

22 MİLYAR DOLAR

Şirketten yapılan yeni açıklamada ise 5 yıl içerisinde elektrifikasyon dönüşümü için toplamda 22 milyar dolarlık yatırım yapılacağı vurgulandı. Türkiye’de Otosan fabrikalarında üretilecek olan yeni elektrikli e-Transit modeli, fabrika dönüşümü ve batarya montaj fabrikası yatırımları ile birlikte yeni yatırımlar da gündemde. Ford CEO’su Jim Farley yaptığı açıklamada, “Pil kapasiteleri ve artan maliyetlerle ilgili kısıtlamaları ortadan kaldırarak planlarımıza hız kazandırıyoruz. Ürün gamımıza yeni elektrikli araçlarlar ekliyoruz” dedi.

ÇİP KRİZİ STELLANTİS’İ DE VURDU

2020 yılı sonundan beri gündemde olan ve geçtğimiz hafta içerisinde yeni bir boyut kazanan yarı iletken çip krizi otomotiv sektörüne sert darbeler indirmeye de devam ediyor. Teknoloji sektöründe artan talebe yetişmeye çalışan çip üreticileri otomotiv sektörüne yetişmekte zorlanırken, son olarak yeni birleşen Stellantis (FCA-PSA) Grubu çip krizinden nasibini aldı. Stellantis, İtalya’nın güneyinde Melfi’deki fabrikasında üretimi durdurdu. Bunun temel nedeni olarak ise yarı iletken çiplerin tedarik sıkıntısı gösterilirken, Stellantis’in açıklamasında çip krizine ek, talep dalgalanmaları ve koronavirüs salgını da nedenler arasında sıralandı. Jeep Compass, Renegade ve Fiat 500X üretiminin yapıldığı Melfi fabrikasında duran üretim ile 7 binin üzerinde çalışan pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle zorunlu tatil yapacak.

‘GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ APPLE ASKIYA ALDI’

GEÇTİĞİMİZ aylarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Apple’ın yıllar önce gündeme gelen ancak hayata geçiremediği Apple Car projesiydi. Koreli üretici Hyundai, Apple ile görüşmelere başladıklarını ve Apple’ın ICar adı verilen otonom elektrikli otomobilini ortak üreteceklerini açıklamasının ardından Apple’ın yeni otomobili için 36 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı ve Kia ile birlikte üretimi gerçekleştireceği belirtilmişti. Raporda ayrıca, otomobilin 2024 yılında Georgia (ABD) fabrikasında inşa edileceği vurgulanmıştı. Ancak hafta sonunda Bloomberg’in verdiği bilgilere göre, bu açıklama ardından yaşanan gelişmeler ışığında Apple’ın Koreli otomotiv üreticileri ile olan görüşmeleri askıya aldığı bildirildi. Askıya alma sebebi olarak ise Apple’ın bu projeyi gizlilik altında yürütmek istemesi ancak buna karşın Koreli üreticinin gizliliği bozarak açıklama yapması gösteriliyor. Apple’ın proje için Hyundai ve Kia’nın yanında toplamda 6 farklı üretici ile halen görüşme halinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.