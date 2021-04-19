Otomotivde Çin’e rakip

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), coğrafi konumu açısından kolay ulaşılabilir bir bölge ve Bursa’nın büyümesi sonucu yerleşim yerlerinin içinde kaldı. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, bu sebeple çevre yönetiminin kuruldukları günden bu yana öncelikli konularından olduğunu söyledi. Gülmez, “Çevre konusunda en büyük yatırımımız 2007 yılında kurduğumuz ve Türkiye’de sayılı örneklerden biri olan Endüstriyel Arıtma Tesisi. Bu tesis sanayi üretiminden kaynaklı endüstriyel atık suyun doğaya karışmasını önlüyor” dedi.

‘İHRACAT HACMİMİZ ARTACAK’

Türkiye’nin sanayi merkezi Bursa’da üretim hacmi en büyük üç organize sanayi bölgesinden birisi olduklarını vurgulayan NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Kent ve ülke ekonomisine katma değer üreten NOSAB’da, otomotiv yan sanayi firmaları yüzde 65 paya sahip. 1 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var ve Bursa’da otomotiv yan sanayinin kalbi NOSAB’da atıyor. Bölgemizde üretim 2020 yılında önceki yıla göre arttı. Çin’e alternatif olarak büyüyen ihracat hacmimiz pandemi çıkışında artmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Gülmez, bölge firmalarının üretim ve verimliliğe yönelik yatırımlarının pandemi sebebiyle sekteye uğradığını da vurgulayarak, “Pandemi döneminde bölgemizde iki anket yaptık. 2020 yılının ikinci yarısındaki ikinci anket pandemi etki anketiydi. Bu ankette firmalarımıza yatırım planlarını da sorduk. Otomotiv sektörü çok dinamik ve yenilikçi bir sektör ve bölgemizdeki firmalar, pandemi sürecindeki dönüşüme ayak uydurmak için çeşitli yatırımlar planlamış durumda. Bu yatırımlar 2021 yılı içinde önemli ölçüde yapılmış olacak” dedi.

FARKINDALIK YARATACAK

NOSAB olarak 320 bölge firmasına elektrik, su, doğalgaz tedariki ve altyapı çalışmaları gibi temel hizmetleri ulaştırmanın yanında, verimliliğe yönelik çalışmalara da yoğunlaştıklarını anlatan NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Nitelikli üretimin nitelikli eğitimle doğru orantılı olduğu bilinciyle bölge firmalarında istihdam edilen çalışanlara yönelik eğitimler ve eğitim odaklı işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Yaşadığı çevre ve topluma faydalı olmak amacıyla da çeşitli iş birliklerine imza atıyor, farkındalık yaratacak projelere de paydaşlık ediyoruz” şeklinde konuştu.

'YEŞİL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE AYAK UYDURMALIYIZ'

Bursa’daki OSB yöneticilerinin ortak paydalarda ortak hareket etme kültürüne sahip olduğunu anlatan NOSAB Başkanı ve aynı zamanda OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez şunları söyledi: “Ülkemiz sanayisinin kalbinin attığı Bursa’da, 2021 yılı elektrik tedariki için Bursa, Nilüfer, Hasanağa ve İnegöl Organize Sanayi Bölgeleri birlikte hareket ettik ve anlaşmamızı yaptık. Sonuçta OSB’lerdeki firmalar, talep etmeleri halinde uygun maliyetle yeşil enerji kullanabilecek. OSB’ler olarak uygun maliyetle enerji tedarikinin yanı sıra, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin öncelikli gündemi arasında yer alan “yeşil enerji” artık gündemimizde.

Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile tüm dünyanın dikkatini çeken “doğa dostu enerji” kavramı, ekonomi faaliyetlerindeki çeşitli göstergeleri de değiştirecek.

Biz de bu kapsamda yıllık elektrik tedarik sözleşmesinin kapsamını genişleterek bölge firmalarımıza maliyeti uygun ve ihtiyaçlarına yönelik yenilenebilir enerji tedarikinin önünü açtık. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen, uluslararası akredite kuruluşlarca sertifikalandırılan “yeşil enerji” ile firmaların elektrik tüketiminden kaynaklı sera gazı salınımı azaltması amaçlanıyor. Küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için yürütülen çalışma kapsamında, firmalar Karbon Azaltım Sertifikası ve Yenilenebilir Enerji Sertifikası alarak enerji kullanımlarını istedikleri oranda yeşil enerji olarak tedarik edebilecek.”

'BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK'

NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Bursa’daki OSB’ler olarak yaptıkları elektrik tedarik anlaşmasını “Bursa’da çevresel ve ekonomik dönüm noktası” olarak nitelendirerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Rakiplerinden bir adım öne geçmek isteyen, sektörde öncüler arasında yer almak isteyen firmalarımız yeşil enerjiye daha çok ilgi duyuyor. Biz yeşil dönüşüme ayak uydurduk. Çünkü yakın zamanda yeşil enerji tercih olmaktan çıkacak. Hem çevresel sürdürülebilirlik açısından hem de uluslararası ticari yükümlülükler açısından bir zorunluluk haline gelecek. Dolayısıyla, özellikle ihracat yapan firmalarımızın ticari varlıklarını sürdürmeleri için yeşil enerjiyi öncelikleri arasına almaları gerekiyor. Yeşil enerji aynı zamanda yerli kaynakların desteklenmesi anlamına geliyor. Yeşil enerji tedarik eden firmalarımız, yerli enerji üretimine ve yenilenebilir enerjinin ülke ekonomisindeki payına da katkı sağlamış olacak. Böylece yeşil enerjiye yapılan yatırımların artması kolaylaşacak. NOSAB’da ihracat yapan firmalar yeşil enerji talep ediyor. Yakın zamanda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz.” AB Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat Çağrısı’na vurgu yapan Gülmez, “Ülkemizin yeşil ekonomi dönüşümünde varlığını sürdürebilmesi, bu çağrıyla ortaya çıkan dönüşüme nasıl cevap verdiğiyle alakalı olacak. Ben Türkiye için bunun bir fırsat olacağını düşünüyorum ve umuyorum.” dedi.

E-OSB İÇİN ÇALIŞIYORUZ

NOSAB’da, 320 katılımcı firmasına sağladığı elektrik, su, doğalgaz ve arıtma hizmetlerine yönelik sayaç okumalarının uzaktan yapılabilmesi; arıza gibi acil durumlarda sorunun hızlıca tespit edilmesi için OSOS ve EKARS sistemlerinin kurulması için Mayıs ayında çalışmalara başlıyor. NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Proje için altyapı çalışmalarımız sürüyor. Uygulamaya aldığımızda enerji kalitesinin analizi, tespit edilemeyen kayıp-kaçak miktarlarının düşürülmesi yoluyla kaynak verimliliği sağlayacağız. Aynı zamanda operasyonel iş gücü ve maliyetleri de en aza inecek. Firmalarımız tüketim verilerine anlık ulaşacak, gerektiğinde günlük olarak sms ve e-posta yoluyla bilgilendirilmesi sağlanacak. Böylece yararlanıcılar veri izleme ve değerlendirme imkanı bulacak. OSOS sisteminin kurulmasıyla, e-OSB devreye girecek. NOSAB, e-OSB’nin devreye girmesiyle, teknoloji odaklı bir hizmet sürecini her yönüyle etkin kılacak” dedi. Gülmez, proje için BEBKA’nın çağrıda bulunduğu Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı’na başvuruda bulunduklarını söyledi.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI: NOSAB KREŞ

NOSAB Bursa’da kadın istihdamını artırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesi olarak NOSAB Kreş Akademi’yi faaliyete geçirdi. NOSAB Başkanı Erol Gülmez, eğitimde 3.yılını doldurmaya hazırlanan Kreşte; genç, dinamik ve uzman bir kadro ile çocukların sosyal, psikolojik gelişimini destekleyen eğitim programı uyguladıklarını belirtti. Gülmez, “Kreşimiz pandemi döneminde de faaliyetlerine devam etti. Çocuklarımıza aynı zamanda drama ve yabancı dil eğitimi de veriyoruz. Öğrencileri çok yönlü bir eğitim programına alarak hem öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine hem de sanat ve beceri alanlarında farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Amacımız çocukların eğlenerek öğrenmesi. Kreşte velilere yönelik eğitim çalışmaları da yürütüyoruz. Okul öncesi eğitim çok yönlü ve her alanda planlı ilerlemesi gereken bir süreç. Bu sebeple eğitimi anne-babalardan ayrı düşünmüyoruz” dedi.

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