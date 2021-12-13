Otomotiv üretimi ilk kez ekside

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Fahiş aidat kimin suçu İşte kriz için tüyolar...Fahiş aidat kimin suçu? İşte kriz için tüyolar...#Site
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdiBeşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi#Beşiktaş
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Stokçu yandı Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...Stokçu yandı! Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...#Stok
Nebati iş dünyasıyla ne konuştu Toplantının en öne çıkan başlığı...Nebati iş dünyasıyla ne konuştu? Toplantının en öne çıkan başlığı...#Nureddin Nebati
Doğan Hızlanın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeğiDoğan Hızlan'ın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeği!#AKM
Türkiyede de görülmüştü... Uzmanlardan umutlandıran haber geldiTürkiye'de de görülmüştü... Uzmanlardan umutlandıran haber geldi#Omicron
Yine mi TC ile uğraşılıyor Erbaşın söz konusu değil vurgusunu okuyunca...Yine mi TC ile uğraşılıyor? Erbaş'ın 'söz konusu değil' vurgusunu okuyunca...#Ali Erbaş
İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mıİmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı?#PKK
İçki masası tartışması... Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'İçki masası' tartışması... 'Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'#Numan Kurtulmuş
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Vodafone Parkta 6 golBeşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Vodafone Park'ta 6 gol#Beşiktaş
“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar#Buse Terim
Mahrem fotoğraf davası açtı'Mahrem fotoğraf' davası açtı#Tülin Şahin
Yıllar sonra itiraf etmişti... Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildiYıllar sonra itiraf etmişti... Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildi!#Nilgün Belgün
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomotiv üretimi ilk kez ekside

#Otomotiv#OSD#Üretim
Otomotiv üretimi ilk kez ekside

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım verilerini açıkladı. Bu dönemde, otomotiv üretimi ilk kez bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

Haberin Devamı

Buna göre, otomotiv üretimi yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Ekimde 143 bin adet olan otomobil üretimi de, kasım ayında yüzde 19.7 daralarak 115 bin adede geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 507 bin 399 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 518 bin 294 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-kasım döneminde toplam ihracattan yüzde 13 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk on bir ayını lider tamamladı.

TİCARİ SIRTLADI

Haberin Devamı

OSD verilerine göre, kasım ayında üretimi yine ticari araçlar sırtladı. Ocak-kasım döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 41 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı. Ürün bazında bakıldığında ise kamyon üretimi yüzde 70, minibüs üretimi yüzde 7 oranında artış gösterirken, otobüs üretimi yüzde 31 oranında düşüş gösterdi. Yılın on bir aylık döneminde, toplam ticari araç üretimi 438 bin 091 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç pazar dağılımında ise; ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 18 arttık. Hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 57 oranında artış gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomotiv#OSD#Üretim

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat