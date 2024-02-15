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Otomotiv devine şok! ABD ithalatı durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#Bentley#Audi#Porsche
Otomotiv devine şok ABD ithalatı durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 08:20

ABD, Porsche, Bentley ve Audi ithalatını yasaklı Çin parçası nedeniyle durdurdu.

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Volkswagen Grubu'na ait lüks markalardan olan Porsche, Bentley ve Audi'nin ABD'ye ithalatı durduruldu ve bazı araçlara gümrükte el konuldu.

Araçlarda, Çin'in Sincan bölgesinde zorla çalıştırılanların ürettiği bir parça nedeniyle ABD ithalatı durdurdu.

Porsche, Bentley ve Audi gibi markalar tarafından üretilen binlerce ithal lüks otomobil, bu araçlardaki bir parçanın Çin'de zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatına karşı yasaları ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından ABD makamları tarafından alıkonuluyor.

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Financial Times'ın verdiği bilgiye göre, yasaklı parça değiştirilirken birkaç bin Audi, yaklaşık 1.000 Porsche lüks otomobil ve birkaç yüz Bentley'e el konuldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiden edinilen bilgilere VW, dolaylı bir tedarikçiden gelen parçanın menşeinden haberdar değildi ancak tedarikçisi parçanın Batı Çin'den geldiğini bildirir bildirmez ABD'li yetkilileri uyardı. 

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Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası (UFLPA) olarak bilinen bir ABD yasası, Çin'in batısındaki Sincan bölgesinden ithal edilen malları, bu malların zorla çalıştırılarak üretildiği varsayımına dayanarak yasaklamakta.

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#Bentley#Audi#Porsche

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