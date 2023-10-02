Otomobilde zam döneminin sonu

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Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar neticesinde yatırım amaçlı otomobil alanlar piyasan çekildi ve gerçek müşteriyle karşı karşıya kaldık. İlk 8 ayda kur, enflasyon, maliyet artışları ve ÖTV baremlerindeki geçişler nedeniyle fiyatlar arttı ve bunlar yansıtıldı. Şu anda TCMB’nin faiz adımlarıyla ve ekonomi politikalarıyla kurlar stabil seyrediyor. Bu şekilde devam ederse ben artık çok fazla zam yapılacağını düşünmüyorum. Biz dahil birçok marka kampanyalara başladı. Sonuçta markaların elinde araçlar bollaşıyor, belki bazı modeller istediği gibi satılamıyor. Yavaş yavaş eski normalimize dönüyoruz” dedi.

2024’TE SATIŞLAR FRENLEYEBİLİR

Markanın D-Sedan segmentindeki iddialı elektrikli otomobili IONIQ 6’nın İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısının ardından sorularımızı yanıtlayan Berkel, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırım amaçlı talep çekildi ancak yıllardır alımını erteleyen vatandaşların etkisiyle satışlar devam ediyor. Ben, biriken tüketici talebinin etkisiyle yıl sonuna kadar satış trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Aylık 85 bin adet bandında satışlarla yıl sonunda 1 milyon 50 bin-1 milyon 100 bin adetlik toplam satışa ulaşılabilir diye tahmin ediyorum. Bu talebin karşılanmasıyla da 2024 yılından itibaren satışların yavaşlayabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü, kredili satış oranları yüzde 5’in altına kadar düştü. Taşıt kredisinde faiz oranları yüzde 4’e ulaşmak üzere yani krediye ulaşmak çok zor.”

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‘TALEBE AYNI AY YANIT VERİYORUZ’

Otomotivde çip ve tedarik krizi kaynaklı üretim sorunlarının sona ermek üzere olduğunu belirten Berkel, “Türkiye’de i10, i20 ve Bayon modellerini üretiyoruz. Bu sene 230 bin adedin üzerinde araç üreteceğiz. Özellikle Bayon modelinde satışlarımız iyi gidiyor. Aynı ay içerisinde talebe yanıt veriyoruz” dedi. Berkel, tüm otomobillerin yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesiyle ulaşılabilir araçların fiyatının arttığını da belirterek hem ÖTV matrah limitleri hem de taşıt kredilerinde güncellemenin gerekli olduğunu vurguladı.

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BU YIL 200 ADET IONIQ 6 GELECEK

Hyundai’nin elektrikli otomobiller kulvarında iddialı D-Sedan’ı IONIQ 6, geçtiğimiz hafta Türkiye’de satışa sunuldu. Tek motor ve çift motorlu olmak üzere iki farklı seçenekle gelen IONIQ 6’nın tek motorlu standart versiyonu 53 kWh batarya kapasitesiyle 111 kW (151 beygir) güç ve 350 Nm tork sunuyor. 100 km’de 13.9 kWh tüketen bu versiyon 429 km menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve 1 milyon 640 bin TL’den satışa çıkıyor. Çift motorlu IONIQ 6 ise 77.4 kWh batarya kapasitesiyle 239 kW (325 beygir) güç ve 605 Nm tork sunarken, menzil 519 km’ye kadar yükseliyor. 100 km’de 16.9 kWh’lık tüketim değerine sahip versiyonun fiyatı 2 milyon 775 bin TL. Marka bu sene IONIQ 6 için Türkiye’de 200 adetlik satış rakamı hedefliyor.