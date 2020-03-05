Çin'de otomobil satışları dibi gördü

Toplam satış rakamlarının açıklanmadığı duyuruda, otomobil bayilerinin Şubat ayının ilk üç haftası boyunca kademeli olarak iş yerlerini tekrar açmaya başladıkları, ancak müşteri yoğunluğunun son derece az olduğu belirtildi.



Üretici firmalardan Şubat ayı satış rakamını ilk açıklayan Toyota firmasından yapılan açıklamada, 23 bin 800 adet otomobil sattıklarını, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında satışlarında yüzde 70’lik bir azalma gerçekleştiğini belirttiler.



Şu ana kadar 2,900’den fazla kişinin hayatına mal olan salgın, sadece üretimdeki tedarik zincirlerini bozmakla kalmayarak, tüketicilerin de moral seviyelerini ve seyahat kabiliyetlerini en alt seviyeye indirmiş bulunuyor.



Öte yandan Çin’de binek otomobil pazarının ikinci büyük yabancı oyuncusu konumunda olan General Motors firmasının bölge başkanı Matt Tsien de yaptığı bir açıklamada, yılın ilk çeyreğinin sektör açısından çok zor geçmekte olduğunu, ancak ikinci çeyrekten itibaren yavaş yavaş düzelmeye başlamasını beklediklerini ifade etti.