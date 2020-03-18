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Otomobil
DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

BMW üretimi durdurdu

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BMW üretimi durdurdu
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle BMW, Almanya'daki üretimini durdurdu.

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimi geçici olarak durdurdu.

Almanya'da 9 Martta bin 40 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün itibariyle 9 bin 360'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya çıktı. Vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı.

19 Nisana kadar sürmesi planlanan üretim durdurma kararına,

Daha önce de Volkswagen, Audi ve Daimler üreticileri de üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.

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