2021 model otomobil fiyatları belli oldu! En ucuzu 130 bin 900 lira

Yeni yılla birlikte yeni model otomobiller yollara çıkmaya başladı. Koronavirüs pandemisinde fiyatları neredeyse ikiye katlanan sıfır otomobillere rağbet her geçen gün artıyor. 2019 yılında sıfırı 100 bin liraya alınan otomobiller günümüzde 200 bin liranın üzerinde fiyatlardan alıcı buluyor.

Yerli üretim otomobiller sahip oldukları özelliklere göre fiyatlarında değişiklik gösterse de en uygun fiyatlı otomobil olmayı sürdürüyorlar.

PAZARLIK YAPIN

Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. Bayiler satış yapmak için mutlaka size iskonto uygulayacaktır. Ayrıca bayilerden hediye de talep edin. Park sensörü, LED far, krom aksusearlar gibi farklı donanımları talep edebilirsiniz.

İHTİYACA YÖNELİK OTOMOBİL ALINMALI

Otomobil tercihi yapılırken ihtiyaçların göz önüne alınması gerekiyor. Performansı belirlerken tork, beygir gibi özelliklerin dışında aracın atmosferik ya da turbolu motor olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Otomobili aldıktan sonra çekişi düşük diye şikayet edilmesi bu kıstaslara dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor. Otomobil konusunda deneyimliyseniz motor sıkıştırma oranları, pistonun çap ve stroke oranları, şanzıman dişli oranlarına da bakılması menfaatinize olacaktır. Otomobilin iç konforuna ilişkin olarak da manuel ve dijital klimaya, koltukların rahatlığına ve yanal desteklerinin bulunmasına, teknolojik yapısına (multimedya, USB girişi, bluetooth gibi…), camların elektrikli olup olmamasına ve torpidoda kullanılan malzemenin yumuşak olmasına dikkat etmek gerekiyor. Sürüş konforunda en etkili olan çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi sarsıntıları en aza indirecek ve rahat sürüş sağlayacaktır.

Tüm bunların yanında motordan alınan gücü tekerlere aktaran şanzımanın teknik bilgilerine de bakılarak en optimum seviyedeki otomobili alarak hem keyif hem de tasarruf sağlanabilir.

OTOMOBİLİ TESLİM ALIRKEN İYİCE KONTROL EDİN

Sıfır otomobil alsanız da tüm kontrollerini bayiden çıkmadan yapın. Kaporta boya aksamına ilişkin olarak kontrolleri sağlayın. TIR ya da gemide taşınırken otomobiller hasar alabiliyor ve bunları servislerde onarıyorlar. Sonrasında mağduriyetlerin yaşanmaması adına bayiden çıkmadan önce ikinci el otomobil alıyormuş gibi kontrol sağlanması gerekiyor.

ZORUNLU AKSESUARLARI KABUL ETMEYİN

Bayiler aracın üzerine tüm aksesuarları takarak satmaya çalışıyor. Normal fiyatından 20-70 bin lira arasında fark istenebiliyor. Yasalara aykırı olan bu satışlara ilişkin olarak ilk önce distribütöre sonrasında da Ticaret Bakanlığı’na şikayet edebilirsiniz. Otomobili ekstra aksesuarla almak zorunda değilsiniz.

İŞTE TÜRKİYE’DE SATILAN EN UCUZ OTOMOBİLLER





