Otomobil satışları son sürat

Koronavirüs etkileri ile otomotiv sektörü özellikle Avrupa’da büyük ölçüde sekteye uğrarken ve pazar daralırken Türkiye’de tüm gelişmelere rağmen toplam pazar büyümeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarına göre, 2020 yılında eylül ayı tüm zamanların en yüksek satış rakamı elde edilen eylülü oldu. 90 bin seviyesinin üzerine çıkan toplam satış rakamı ile Türkiye’nin 1 milyon seviyelerine yaklaştığı 2017 yılının eylül ayını geride bıraktı. İlk 9 aylık dönemde ise toplam pazar yüzde 75.5’lik artışla 439 bin 621 adet oldu.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Rekor kırılan Eylül 2020, Türkiye otomotiv pazarının 10 yıllık ortalamalarının da üzerinde bir satış rakamı elde etti. 60 bin adetlik satış seviyelerinde olan 10 yıllık eylül ayı satış ortalamalarının yüzde 52 üzerine çıkan 2020 Eylül ayında pandemi etkileriyle bireysel taşıta yönelimin yüksek olduğu vurgulandı. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Pandemi dönemi sonrası bireysel araç talebi halen devam ediyor. Bununla birlikte ÖTV matrahında gerçekleşen değişim sonrası döviz kurlarının da artması ile birlikte tüketici otomotiv fiyatlarının daha da artacağını düşünerek yatırım amaçlı araç alıyor” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DAKİ DÜŞÜŞ İHRACATI ETKİLİYOR

Avrupa otomotiv pazarı koronavirüs etkilerinden ciddi anlamda etkilenmişti. Eylül ayında bir miktar toparlanma gözükse de halen, önde gelen ülkelerin pazarları ekside; Almanya yüzde 28, Fransa yüzde 31, İspanya yüzde 40, İltalya yüzde 38 ve İngiltere ise yüzde 39 düşüşte. ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, “Avrupa’da, Türkiye pazarının tam tersi olarak koronavirüs etkisi sonrası otomotiv sektöründe devam eden bu düşüş Türkiye’nin otomotiv ihracatına olumsuz etkide bulunuyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TEDARİKTE KORONA SIKINTISI

Otomotiv sektörünün tek bir ülke ile değerlendirilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Ali Bilaloğlu, “Otomotiv sektörü global bir yapıya sahip. Koronavirüs etkileri ile üretim kısıtlı olarak devam ediyor. Tüm dünyada virüs etkileri tamamen ortadan kalkmadan üretimin ve tedarik sisteminin normale dönmesini bekleyemeyiz. Şu anda pazarda satılan araçların ne olduğunu pazarın ihtiyacından çok pazara sunulabilen modeller belirliyor. Markalar halen ciddi ölçüde tedarik sıkıntısı çekiyor, tüketici bulduğunu alıyor” dedi.

SATIŞLAR DÜŞMEZ TERCİHLER DEĞİŞİR

Önümüzdeki yıl otomotiv pazarının ne şekilde gelişebileceği ile ilgili de yorum yapan Ali Bilaloğlu, “Bu yıl ÖTV baremlerinde beklemediğimiz bir değişim oldu ve indirim beklerken artış yaşandı. Buna rağmen satışlar hızla devam ediyor. 2020 yılının artan fiyatlara ve döviz kurlarına rağmen 700-750 bin seviyelerinde kapanacağını öngörüyoruz. 2021 yılında da bu yıla paralel bir pazar bekliyoruz ancak tüketicinin seçeneği değişen vergi dilimlerinden dolayı çok azalmış durumda. Şu anda yüzde 45’lik vergi diliminde yalnızca 10, yüzde 50’lik dilimde ise 51 model kalmış durumda. Kur bu şekilde devam ederse, düşük vergi dilimindeki seçenekler daha da azalacak” dedi.