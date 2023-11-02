Otomobil satışları hızlı artmaya devam ediyor! İşte en çok satan markalar

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 oranında artarak 958.942 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749.501 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artarak 209.441 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin Ekim ayı raporunu açıkladı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ekim ayında yüzde 55,4 otomobil pazarı yüzde 74,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,5 oranında arttı.

2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101.367 adet oldu.

2023 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82.611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18.756 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 arttı.

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EN ÇOK A-B-C SEGMENLER SATILDI

Pazarın yüzde 89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 417.608 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 242.408 adetle yüzde 32,3 pay aldı.

EN ÇOK SUV'LAR TERCİH EDİLİYOR

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,5 pay, 378.181 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201.622 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 153.927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ MOTOR LİDER

Benzinli otomobil satışları 502.639 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 111.354 adetle yüzde 14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78.387 adetle yüzde 10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48.883 adetle yüzde 6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8.238 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

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EN ÇOK 1600CC'YE KADAR TERCİH EDİLİYOR

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,6 artarak yüzde 82,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 63,9 artarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 84,1 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR BELLİ OLDU

En çok satan markalar arasında Fiat ilk sırayı alırken Renault ikinci, Toyota üçüncü sırayı aldı.