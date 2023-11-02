Emekli, memur, asgari ücretli ve kiracılar bekliyor... Milyonlarca kişi enflasyona odaklandı

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli, kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ekim ayı ayı enflasyon verisi Cuma günü açıklanacak.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşmişti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 ve Eylül ayı için yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 olmuştu. Cuma günü açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte bu artışların üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak. Enflasyon beklentileri aylık bazda yüzde 4-5 aralığında artması bekleniyor. Böylece aylık enflasyonun yüzde 4,5 arttığını varsayılırsa SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 30,73 oranında zammı hak etmiş oluyor. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Memur ve memur emeklilerinin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon oranlarının kümülatif toplamları yüzde 15'i aştığından toplu sözleşmeden daha yüksek zam alacakları belli oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

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ASGARİ ÜCRET İÇİN DE BELİRLEYİCİ OLUYOR

Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için de belirleyici oluyor. Bağlayıcı bir rakam olmasa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranları da gündeme geliyor ve enflasyona göre zam oranları komisyon tarafından açıklanıyor.

İŞ YERLERİNE YAPILACAK KİRA ZAMMI BELLİ OLMUŞTU

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenmişti. Eylül ayı enflasyon verisine göre iş yerlerinin kiralarına yapılacak artış oranı yüzde 55,30 olmuştu. Ekim ayı için açıklanacak enflasyon ile yeni kontrat döneminde yapılacak zam da belirlenmiş olacak.

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Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.