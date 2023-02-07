Oteller: Kapılarımız açık

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Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) Hürriyet’e yapılan açıklamada, “TÜROB olarak depremin ilk dakikası itibarıyla oluşturduğumuz kriz merkeziyle başta ilgili tüm bakanlıklar ve AFAD olmak üzere meslektaşlarımızla, kamu kurumlarıyla iletişim halindeyiz. Tüm desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Bütün üyelerimizle, turizm sektörü STK’larıyla birlikle elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” denildi.

KULLANIM BELİRSİZ

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Tüm Türkiye’de depremden etkilenenlere kucak açmak zorundayız. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Otelciler olarak en ksıa zamanda yastık, yorgan, battaniye gibi hemen tedarik edilebilecek ürünleri göndermek istiyoruz. Bunlara Türkiye’nin her bir tesisini dahil edebiliriz. Ne gibi bir görev düşecekse yapmaya hazırız” açıklamasını yaptı. Anadolu Ankara turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman ise şunları söyledi: “İç Anadolu Bölgesi ve Ankara olarak mağdur kalan her vatandaşımıza elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Bölgeye göndermek üzere acil yardım paketleri oluşturduk. ATO olarak da çalışmalar yapıyoruz. Bölgede zarar gören ya da yanındaki binanın zarar gördüğü oteller var. Bu yüzden bölgedeki otellerin kullanımı belirsiz. İnsanların Ankara’daki ya da başka bölgelerdeki otellere nakil edilmesi konusunda henüz bize ulaşmış bir

bilgi yok.”

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BODRUM’DAKİ OTELLERDEN DESTEK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AFAD ve Kızılay’dan yardım talebine göre bilgilendirme yapılacağını belirterek, “Uzman ekiplerin işlerini zorlaştırmamamız gerekiyor. Bu nedenle konunun uzmanı olmayan vatandaşlarımız, bölgeye ulaşmaya çalışmamalı. Oraya öncelikli olarak uzman kişilerin gitmesi gerekli. Bodrum’da afetten etkilenen tüm vatandaşlarımızı ağırlamaya hazırız. Onların sadece barınma değil tüm ihtiyaçlarını burada karşılamak için Bodrum’daki oda ve dernek başkanlarımız ile birlikte hareket ediyoruz” dedi. (Fırat AKAY/DHA)