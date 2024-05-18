OSB’lere yenilenebilir enerji hamlesi

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Yolculuğa Ege’den başlayacak TIR, Arçelik’in yerli güneş paneli, inverter, batarya, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümlerini işletmelere tanıtarak, işletmeleri güneş enerjisi kullanımına teşvik edecek. TIR’ın rotası Kocaeli, Ankara, Kayseri ve Gaziantep dahil 21 il olacak. Önceki gün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında projenin detaylarını paylaşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “2023 yılında Arçelik markamızla stratejik bir yatırım yaparak yerli güneş paneli üretimine başladık. Çok geçmeden bu alandaki ürün-hizmet portföyümüzü farklı çözümlerle genişlettik ve ülke genelindeki yetkili satıcı ve yetkili servis ağımıza yaydık. Şimdi de Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı ile sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmayı, işletmeleri yenilenebilir enerji kullanımına teşvik etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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‘2.1 MİLYON TON KARBON EMİSYONU ENGELLENEBİLİR’

Dinçer, “Bugün Türkiye’nin kullandığı toplam elektriğin yüzde 40’tan fazlasını sanayi kuruluşları tüketiyor. Organize sanayi bölgelerindeki tüketim ise toplam sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sine denk geliyor. Bizim organize sanayi bölgelerini hedef almamızın sebebi bu. Hesaplamalarımıza göre; tüm OSB’lerin tüketimlerinin sadece yüzde 10’unu GES’lerden karşılanması bile 2.1 milyon ton karbon emisyonun önlenmesini sağlayabiliyor. TIR güneş enerjisinin potansiyel ekonomik ve ekolojik etkisini işletmelere sahada, birebir kullanım alanlarında aktarmak için ülkeyi dolaşacak” dedi.