Ortadoğu turizmine ‘kupa’ dopingi

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Katar’da 20 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası etkinliğine 1.2 milyon kişinin katılması bekleniyor. 28 gün boyunca sürecek etkinlikler için toplamda 200 milyar dolarlık yatırım yapıldı ve bu yatırımların önemli bir bölümü de turizm ve konaklama sektöründe gerçekleşti. Turizm yatırımları ev sahibi Katar için olmazsa olmaz olarak görülse de etkinliğin sadece Katar turizmini değil; Ortadoğu’daki diğer ülkelerde turizm faaliyetlerini de canlandırması öngörülüyor. Öyle ki Dubai’deki otellerden Katar’a ring uçuşlar düzenlenirken; kasım ayı ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri genelinde otel rezervasyonlarında önemli bir artış yaşandığı kaydediliyor. 3 cruise gemisinin de yüzen otel olarak etkinlik boyunca çok sayıda katılımcıyı ağırlayacağı belirtiliyor.

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HAC TURİZMİ DE ETKİLENEBİLİR

Bölgede BAE, Umman ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda ülkenin de Katar’ın Dünya Kupası’nda yakaladığı ivmeden yararlanması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın hac seferlerinde dahi Dünya Kupası etkisi konuşulurken; 2021 yılına kıyasla otel doluluk oranlarında Mekke’de yüzde 106, Ürdün’de yüzde 33, Kuveyt’te yüzde 24 ve Bahreyn’de yüzde 9 artış bekleniyor. Turizmde canlanma bekleyen İran bile hali hazırda katılımcıları ağırlamak için Katar’la bazı anlaşmalar yapmış durumda. Al Monitor’a göre, turnuvanın CEO’su Nasser Al Khater, Dünya Kupası bittiğinde Katar’da turizme odaklanılacağına dikkat çekse de süreç geçmişteki organizasyonlara bakıldığında olumlu ilerlemeyebilir. Çünkü Moskova, etkinliğe ev sahipliği yaptıktan sonra bütçesine 14 milyar dolar eklese de uzun vadede istediği yatırım gelirlerini yakalayamadı. Rusya gibi Güney Afrika’da da benzer deneyimler yaşanmıştı.

KATILIMCILAR İÇİN ‘YÜZEN OTEL’

Katar’da turnuva özelinde beklenen katılımcıların sayısı neredeyse ülke nüfusunun yarısına eşit. Bu yüzden ülkede konaklama ihtiyacına çözüm üretebilmek adına farklı adımlar da atıldı. Etkinlik sırasında taraftarları ağırlayacak alternatiflerden biri de ‘yüzen otel’ olarak kullanılacak cruise gemileri. Toplam üç cruise gemisinin ilki geçtiğimiz günlerde Katar’a geldi. 47 metre genişliğindeki ilk gemide, 6 bin 700 misafir ağırlanacağı ve 40 bin metrekarelik ortak alan olduğu kaydedildi.

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VİZEYE MAÇ BİLETİ ŞARTI

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Katar bu dönemde turistik seyahatleri durdurmuş vaziyette. Katar’a gitmek için sadece maç bileti olanlar vize alabiliyor, yoksa başka türlü kabul edilmiyor. Ülkede doluluk oranları da çok yüksek seviyelerde. Tüm dünya turizmini etkilediğini söyleyebiliriz. Türkiye’nin katılmadığı turnuvalarda talep nispeten düşüyor ancak bu yıl Katar için de hem münferit talepler hem de global şirketler için tur düzenliyoruz. Türkiye’den gidenlerin yüzde 70 düştüğünü söyleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.