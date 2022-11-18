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Bombacı teröristin hikayesi

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#İstiklal Caddesi#Ahlam Albashir#Bomba
Bombacı teröristin hikayesi
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 07:00

İstiklal Caddesi’ndeki alçak saldırının bombacısı Suriyeli Ahlam Albashir, sorgusunda nasıl terörist olduğunu anlattı: “YPG/PYD’li Ahmed A. ile 2017 yılında tanıştım. Sevgili olduk. Ahmed beni örgütle tanıştırdı. O Cerablus’a gidince irtibatımız koptu ama örgütle bağım kopmadı.”

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Hain saldırıdan 10 saat sonra saklandığı Küçükçekmece’deki evde kıskıvrak yakalanan Suriyeli Ahlam Albashir’in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele’de sorgulanan Ahlam Albashir gergin tavırlar sergiledi. Zaman zaman sustu. Ancak tecrübeli polislerin nokta atışı sorularıyla örgütle nasıl bağ kurduğunu, Türkiye’ye nasıl girdiklerini, kimlerin yardım ettiğini tek tek anlattı. Albashir ifadesinde özetle şunları söyledi:

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400 LİRAYLA YOLLADILAR

“2017 yılında YPG/PYD üyesi Ahmed A. ile tanıştım. Sevgili olduk. Ona âşıktım. Beni örgüt üyeleriyle tanıştırdı. Bana çeşitli görevler teklif edildi. Ahmed daha sonra Cerablus’a gitti ve irtibatımız koptu. Ancak örgüt üyeleriyle bağım devam etti.

Örgütün yöneticilerinden olan Hacı, Cerablus’a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Afrin’de zengin biri olan Hasan yanıma geldi. Örgütün istihbarat biriminde görevli olduğunu söyledi. Hacı’nın benimle görüşmek istediğini, bana özel bir görev vereceğini anlattı. Hacı, 400 TL ve 2 telefon verip beni İdlib’e gönderdi. Burada Bilal Hassan’la buluştum. Bilal Hassan Arap değildi, Türkler’den nefret ediyordu. Bize evli gibi davranmamız gerektiği söylendi.

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KONUM VERDİLER

Bizi 27 Temmuz 2022’de bizi İdlib’den Hatay’a geçirdiler. Bizi karşılayan kişi arabasına aldı, İstanbul’a getirdi. Yolda Bilal Hassan’ın telefonuna bir konum attılar. O adrese geçtik. Burası, Arap olmadığını bildiğim Ferhat Habeş’in Esenler’deki adresiydi. İki kez Taksim’e gittim. Beni otomobiliyle Yasir El Korali götürüp getirdi. Bilal ise hiç dışarı çıkmadı.”

İFADEDEKİ YALANLAR

Ahlam Albashir ifadesinde terör örgütüyle bağlantısını kabul etti ancak yalana da başvurdu. İşte 3 yalanı:

- “Çantadaki bombadan haberim yoktu” dedi. Ancak haberi vardı. Kamera kayıtlarına göre arkasına bile bakmadan kaçmayı sürdürdü. Bu da çantanın patlayacağını bildiğini gösteriyor.  

- “Bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Bu işi tehditle yaptım” imasında bulundu. Yapılan araştırmalarda bunun da gerçek olmadığı tespit edildi. 

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- “Banktan kalkarak abiye elbiselere baktım” dedi, kamera kayıtlarından 41 dakika boyunca oturduğu banktan hiç kalkmadığı ortaya çıktı.

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17 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 49 kişinin sorguları saat 11.15’te başladı. Sorgular, 29 savcı ve 2 başsavcı vekili tarafından yapıldı. Ahlam Albashir’in saat 11.30’da başlayan sorgusuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile soruşturmada görevli başsavcı vekili Mehmet Yılmaz da girdi. Savcılık sorguları 22.00’de sonlandı. Ahlam Albashir’in de arasında bulunduğu 17 kişidevletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 3 kişi için ise adli kontrol talep etti. Savcılık sorgusunun ardından serbest kalan 29 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

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ALBASHIR TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bombacı teröristin hikayesi

ALBASHIR MARMARA CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan aralarında terörist Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Marmara Cezaevine götürüldü. Tutuklular hastaneden çıkarıldığı sırada orada bulunan bir vatandaş "Allah cezanızı versin. Masum insanlardan ne istediniz ?" diyerek tepki gösterdi. (DHA)

Bombacı teröristin hikayesi

Tekstil atölyesinin sahibi Ferhat Habeş.

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TEPE İSİM HABEŞ

Esenler’deki tekstil atölyesinin gözaltına alınan mal sahibi Ferhat Habeş’in bombacı Ahlam Albashir ile olayın planlayıcıları Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmed Jarkas ile Bulgaristan’a kaçan Bilal Hassan’ın üstündeki isim olduğu tespit edildi. Habeş’in de Suriye’deki örgüt elemanlarıyla bağlantılı olduğu saptandı.

ÇAPRAZ SORGUDA ÇÖZÜLDÜLER

Saldırının kilit isimleri Ahlam Albashir, Ammar Jarkas, Ahmed Jarkas ve Ferhat Habeş sorgu için beklerken ayrı ayrı nezarethanelerde tutuldu ancak sorgulamayı aynı ekip yaptı. Daha önceki ifadelere de hâkim olan ekip, çapraz sorgu sırasında nokta atışı sorular sordu. Bu da saldırıyı planlayanların aldatıcı ifadelerinin daha kolay çökmesine neden oldu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan Ahlam Albashir, Ammar Jarkas, Ahmed Jarkas ve Ferhat Habeş zırhlı araçla, diğerleri ise çevik kuvvet aracıyla İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bombacı Ahlam Albashir zırhlı araçta tek başına tutuldu.

 

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#İstiklal Caddesi#Ahlam Albashir#Bomba

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