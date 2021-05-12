Organizasyon sektörü yeni destek bekliyor

Yaklaşık 14 aydır faaliyetlerini gerçekleştiremediklerini ifade eden Kurt, “Mart 2020’de hayatımıza giren ve girdiği günden beri sağlığımızı, sosyal hayatımızı, işimizi, aşımızı, kısacası hayatın akışını derinden etkileyen pandemi kaynaklı krizi en ağır yaşayan sektörleriz. Krizin ilk günlerinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde bizim endüstrimizin de yer alması, elbette tarafımızdan memnuniyetle karşılanmış ve sektörümüz adına bir kazanım olarak kabul edilmiştir. Ancak, kısa çalışma ödeneği, vergilerin ertelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve destekler, sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kalmıştır” diye konuştu.

SİCİL AFFI TALEBİ

Uluslararası şirketlerin, çalışanlarına haziran ayı sonuna kadar toplantı, etkinlik ve organizasyonlara katılım yasağı getirmiş olmalarının dikkatlerden kaçmaması gerektiğine vurgu yapan Kurt, “Sektör olarak ayakta kalabilmek adına bazı taleplerimiz var. ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nin yıl sonuna kadar devam etmesi bizim için büyük önem taşıyor. Kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne alınması, ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile faizsiz yapılandırılması, sektörün nakit ihtiyacı için 2019 yılı ciromuz esas alınarak bu cironun en az %40’ı kadar bir meblağının bankalar üzerinden 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmesi, COVID-19 güvenli kongre, toplantı kriterleriyle organizasyonların yapılabilmesinin önünün açılması ve desteklenmesi, stopaj, KDV indirimi, işveren SGK prim desteği verilmesi, SGK, KDV, muhtasar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkuk, ödeme ve yapılandırmalarının en az 1 yıl olmak üzere faizsiz ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması, salgından etkilenmiş turizm, etkinlik ve organizasyon sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılması gibi maddeler taleplerimiz arasında” şeklinde konuştu.

200 DÜĞÜN BEKLEMEDE





Şu an kritik bir dönemin yaşandığını ifade eden MPI Turkey Başkanı Feyhan Kapralı, “Türkiye’nin MICE sektöründe rakipleri, İspanya, İtalya, Mısır, Yunanistan ve Portekiz’dir. Hatta İspanya Barcelona’da 2 hafta önce 5 bin kişilik konser düzenlendi. Bu bir denemeydi. Ülkeler yavaş yavaş açılma sürecine hazırlanıyor. Turizm sektörü haziranda açılsa bile toplantılar ve kongreler hemen düzenlenemiyor. Bu yüzden çok ciddi çekilde çalışılması ve lobi faaliyetleri yapılması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’de düzenlenecek Formula1 yarışları ve şampiyonlar ligi organizasyonlarla dünyaya çok önemli mesajlar verilebilir. Ayrıca bu tip dünya çapındaki organizasyonlar sayesinde ciddi gelir de elde ediliyor” dedi. TUED Başkanı Meltem Tepeler de, “2021 yaz ayları için 200 yabancı düğününün Türkiye’de yapılması planlanıyor. 200 düğün ile 50 bin turist bekleniyor. Gelir beklentisi ise 50 milyon dolar. Eğer durum netleşmezse, düğünleri yapamazsak bu düğünler farklı ülkelere gidecek” diye konuştu.

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