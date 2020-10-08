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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Online alışveriş yaz döneminde geçen yıla göre yüzde 122 büyüdü

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Online alışveriş yaz döneminde geçen yıla göre yüzde 122 büyüdü
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E-ticaret verilerine göre bu yılın Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında online alışveriş harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 büyüdü. İnternetten en çok giyim ve mutfak gereçleri alındı.

Online ödeme hizmeti veren iPara, Kovid-19 salgının yaz aylarında online alışverişe etkisini araştırdığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre; bu yıl yaz aylarında online alışveriş rakamları geçen yıla göre yüzde 122 oranında büyüdü. En çok artış yaşanan sektörler ise giyim ve mutfak gereçleri oldu.

“YILI YÜZDE 120 BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ”

Yaz dönemi online alışveriş verilerini değerlendiren şirketin Genel Müdürü Burhan Eliaçık, “Pandemi sürecinde yükselişe geçen e-ticaret verileri yaz aylarında da artışını sürdürdü. Bu yılın Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan dönemde online alışveriş rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 büyüdü. 2020 yılını yüzde 120 büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

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