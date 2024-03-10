‘Önceliğimiz enflasyonla mücadele’

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Turan, bu yıl 20. kuruluş yılını kutlayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu. Turan, “Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için başlattığı parasal sıkılaştırma sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Turan ayrıca, gençlerin dijital çağın aradığı niteliklere sahip olması için eğitim müfredatının yenilenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

TÜRKONFED’DEN 7 MADDELİK YOL HARİTASI

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de Türkiye’nin yeni bir kalkınma hamlesi başlatmak için yedi maddelik yol haritasını açıkladı:

*Makro iktisadi istikrar oluşturulmalı.

*Yatırım ortamı iyileştirilmeli.

*Yeşil ve dijital dönüşüm desteklenmeli.

*Hukuk devleti güçlendirilmeli.

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*Uluslararası normlara ve sözleşmelere bağlı kalınmalı.

*Eğitim sistemi, çağa ın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere uygun hale getirilmeli.

*Her türlü eşitsizlikle mücadele etmek önceliklendirilmeli.