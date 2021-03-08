Önce fiyat sonra güvenlik

GLOBAL çapta otomotiv sektörünün ciddi zorluklar yaşadığı 2020 yılında, Türkiye otomotiv iç pazarında yaşanan büyüme dikkat çekici oldu. Pandemi şartları altında bireysel taşıt alımına yönelen tüketici pazarın geçtiğimiz yıl ciddi ölçüde büyüme ile kapanmasını sağladı. 2021 yılı da benzer şekilde bir büyümeye sahne olarak başladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 büyürken, pazarın yüzde 87.4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. EY’nin (Ernst&Young) Türkiye, Romanya, Rusya ve Çekya otomotiv pazarları üzerine şubat ayında yayınladığı araştırma da bu rakamları doğrular nitelikte oldu. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıkan araştırmada, Türk tüketicisinin araç alırken birinci önceliğinin fiyat olduğu ortaya konuldu.

Yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicisinin otomobil alırken yüzde 67 oranla dikkat ettiği en önemli etken, aracın fiyatı. İkinci önem verilen konu olarak yüzde 66 ile güvenlik gelirken, sırasıyla yakıt ekonomisi, marka hakkında pozitif deneyim, tavsiyeler ve satış sonrası geldi. Dikkat çeken maddelerden bir tanesi ise yeni teknolojiler ve bağlantılı araçlar oldu. Araştırmaya katılanların verdiği cevaplar arasında en düşük etkiye sahip madde bağlantılı araçlar olurken yalnızca yüzde 7’lik bir kısım araç alırken buna dikkat ettiğini vurguladı.

DİZEL HÂLÂ POPÜLER

Satış rakamlarına bakıldığında 2021 yılının ilk 2 ayında dizel araçların toplam pazar içerisinde pay kaybettiğini görüyoruz. Özellikle hibrit araçlar paylarını artırmaya devam etse de Türkiye’de halen bir çok Avrupa ülkesine oranla ciddi bir dizel araç satışı gerçekleşiyor. Yapılan araştırmada da bu gözler önüne seriliyor. EY’nin yaptığı araştırmaya katılan tüketicilerden yüzde 48’i alacağı bir sonraki aracın dizel yakıt tipinde olacağını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 21’i benzinli araç alacağını vurgularken, yüzde 13 hibrit, yüzde 6 otogaz, yüzde 3 ise elektrikli cevabını veriyor.

TÜKETİCİ İKİNCİ ELDE GARANTİCİ

2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana artan fiyatları ile gündemde olan ikinci el sektörü üzerine de araştırmada göze çarpan rakamlar yer aldı. Türk tüketicisinin ikinci el araç alırken birinci önceliği yüzde 67 ile kilometre garantisi ve araç menşei olurken ikinci sırada ek araç garantileri geldi. Bu garantiyi alabilmek için de özellikle yetkili ikinci el araç satıcılarını tercih ettiğini vurgulayanların oranı yüzde 32 olurken, katılımcıların yüzde 37’si, ikinci el araç alırken araç bayi ağlarını tercih ettiklerini vurguluyorlar.

ELEKTRİKLİYE İLGİ YÜKSEK SATIŞ DÜŞÜK

YAPILAN araştırmanın en çarpıcı çıkarımlarından bir tanesi de elektrikli araçlar konusunda oldu. Türk tüketicisinin yüzde 86’sı elektikli veya hibrit otomobil almak konusunda istekli olduğunu belirtiyor. Katılımcıların eğitim seviyesi yükseldikçe elektrikliye olan ilgi de artıyor. Ancak satış rakamlarına bakıldığı zaman elektikli araç satışları halen yüzde 0.1 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Araştırmaya göre, bunun en önemli sebeplerinden birincisi yine fiyatı. Katılımcıların yüzde 42’si, ‘elektrikli araç almam için uygun fiyatı olması gerekiyor’ seçeneğini belirtirken, yüzde 19’u ‘aracın gidebileceği mesafe’, yüzde 18’i ise ‘şarj ağının genişliği önemli’ diyor. Katılımcıların yüzde 55’i ise vergilerin düşürülmesi gerektiğini vurguluyor.

İZMİTLİ B-SUV GÖRÜCÜYE ÇIKTI

KORE’Lİ üretici Hyundai’nin Türkiye’de üretilecek yeni B-SUV modeli Bayon, tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında satışa sunulan tamamen yeni i20 platformu üstüne geliştirilen Bayon, Avrupa pazarlarında nisan ayından itibaren satışa sunulacak. Aracın mayıs ayında da Türkiye yollarına çıkması planlanıyor. Hibrit motora sahip olacak Bayon’un tüm dünya için sadece Türkiye’de üretilecek olmasından büyük heyecan duyduğunu belirten Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel şunları söyledi: “Bayon, bizim için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İzmit Fabrikamız’da geçen yıl baştan aşağı yenilenen i10 ve i20 modellerimizin üretimini sürdürüyoruz. Bayon ise üçüncü modelimiz olarak bu ay içinde bantlardan inmeye başlayacak. Yepyeni bir aracın daha Türkiye’de üretilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Türk içşisinin sağladığı yüksek kalite tüm dünya tarafından biliniyor. İzmit Fabrikamız’da Bayon’dan bu yıl tüm dünya için 30 bin adetten fazla üretime almayı planlıyoruz.”

2030’A KADAR TAMAMEN ELEKTRİKLİ

İSVEÇLİ üretici Volvo, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek elektrikli araç dünyasında hızlı adımlarla ilerliyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, hızla büyüyen premium elektrikli otomobil pazarında lider olmaya kararlı ve 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olma hedefiyle adımlar atılıyor. Şirket, o tarih geldiğinde sadece elektrikli otomobiller satar hale gelmeyi ve küresel portföyünde, hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motora sahip herhangi bir otomobilin yer almamasını hedefliyor. Şirketin tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olması, otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini tutarlı bir şekilde azaltmayı amaçlayan, iddialı iklim planının bir parçası. Bu karar ayrıca, mevzuatın ve erişilebilir yüksek kaliteli şarj altyapısının hızlı bir şekilde genişletilmesinin, tüketicinin tamamen elektrikli otomobilleri kabulünü hızlandıracağı beklentisine dayanıyor.

PERFORMANS ODAKLI YENİLENDİLER



BMW, Yeni M3 Sedan ve M4 Coupe modellerini tanıttı. Sportif sürüş, tasarım ve yüksek performans odaklı ‘M’ ailesinin yenilenen üyeleri BMW M3 Competition Sedan ve BMW M4 Competition Coupe, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de meraklılarıyla buluşacak. Standart olarak sunulan altı ileri manuel şanzımanla sunulan modellerin Competition versiyonları, 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollara çıkıyor. Arkadan itiş seçenekleriyle yüksek sürüş keyfi sunmayı hedefleyen her iki modelin de kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor. Yeni M3 ve M4 Coupe modelleri sundukları 480 beygirlik güç ile 0’dan 100 kilometre hıza 4.2 saniyede ulaşabilirken, 510 beygirlik Competition versiyonları aynı hıza yalnızca 3.9 saniyede çıkabiliyor.