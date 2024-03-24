Olimpiyat ürünleri Denizlili kadınlardan... Türkiye’de üretilen ürünler çeşitli ülkelerde satılacak

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Anadolu’nun ürünleri olimpiyat tutkunları ile buluşuyor. Trendyol, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri oldu. Bu işbirliği kapsamında t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak olimpiyata özel bir koleksiyon Türkiye’de üretiliyor. Ürünler Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da Trendyol vasıtası ile satılacak.

2 BİN 500 KADININ ELİNDEN ÇIKTI

Peki bu ürünler nerede üretildi? Bu sorunun cevabı bizi Denizli’de 2 bin 500’e yakın kadın çalışanı ile üretim yapan Deniz Tekstil’e götürdü. Hem OSB’de hem de ilçelerdeki tesislerle ayda 1.5 milyon adet üretim gerçekleştiren şirket bugüne kadar Paris Saint-Germain gibi kulüpler ve Roland-Garros gibi organizasyonlara da yüzbinlerce parça ürün göndermiş. Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı, “Burada çalışan arkadaşlarımızın yüzde 80’i kadın. Spor kulüplerine ve organizasyonlara yaptığımız başarılı üretim, bize olimpiyatların kapısını açtı” dedi.

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YENİ KAPILARI DA AÇACAK

Deniz Baltalı, Türk tekstil sanayisinin de artık her türlü talebe karşılık verebilecek durumda olduğunu vurgulayan Baltalı, şöyle konuştu: “Burada kadınlar harika bir iş çıkarıyor. Trendyol bizimle bu üretimi gerçekleştirmek istediğinde hızla harekete geçtik. Böyle siparişlerde çok fazla detay ve uluslararası standart oluyor. Sürdürülebilirlik konusunda daha önce yaptığımız yatırımlar bizi bugünlere hazırlamıştı. Hepsinin üstesinden gelip 35 bin parçadan oluşan ürünleri şubatta teslim ettik. Bu işbirliğinin de hem Türk üreticilerin hem de Türk tekstilcilerin önünü daha da açacağını düşünüyorum.”

Deniz Baltalı

MESSİ GİYDİ, ERTESİ GÜN 800 BİN ADET SİPARİŞ GELDİ

AVRUPALI spor kulüpleri ile sık sık çalıştıklarını vurgulayan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı, “Onların mağazalarda satılan taraftar ürünlerini üretiyoruz. PSG ile ciddi bir işbirliğimiz var. Messi ve Neymar ürünlerimizi giydi. Hatta Messi’nin transferinde giydiği t-shirt bizim üretimimizdi ve ertesi gün tüm dünyadan gelen talebe cevap vermek için bize tam 800 bin adetlik sipariş verdiler. Hızlıca üretip onu da teslim ettik” ifadelerini kullandı.

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MAKİNELERİN ÇALIŞMASI LAZIM

Firma olarak aylık 7 milyon Euro’luk ihracat yaptıklarını dile getiren Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı, “Biz yıllardır sadece ihracata çalışıyorduk. Ancak gelinen ortamda ihracatta rekabet gücümüz azaldı. İç pazara da çalışmaya başladık. Bizim 4 dolara ürettiğimiz ürün için Uzakdoğu pazarları 2 dolar fiyat veriyor. Bizim hızlı üretim ve teslim gücümüz var. Burada da masaya oturduğumuzda eskisi kadar pazarlık yapamıyoruz. Bize dayatılan fiyatları kabul etmek zorunda kalıyoruz. Sonuçta binlerce insana istihdam sağlıyoruz. Bu makinelerin çalışması lazım. Kızıldeniz krizinin az da olsa olumlu etkilerini gördük ama önümüzdeki dönemi dikkatli izlememiz lazım” dedi.

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