OGS, HGS ve sigorta bilgilerine tek sayfada erişim

Beştepe’de, Fuat Oktay’ın başkanlığında, ilgili bakan yardımcılarının katılımıyla bu yılın ilk “Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı” yapıldı. Önümüzdeki günlerde başlayacak Tek Durak Hizmet Noktası hakkında bilgi veren Oktay, “Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri halinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Bu, Türkiye’de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaktır. Yakın zamanda kullanıma açılacak hizmetlerin ilki olacak ‘Araçlarım’ sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecektir.”