Öğrencilere iş dünyasını anlatacak

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“5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliğinde, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, Konya Valiliği koordinasyonunda ilk kez gerçekleştirilecek. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Fuarımız, öğrenci ve mezunlarımızın iş dünyasını yakından tanımaları, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak güncel gelişmeleri takip etmeleri, staj ve iş imkânlarını değerlendirmeleri için önemli önemli bir fırsat” dedi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu da; “Ülkemizin geleceğine adım atacak gençlerimizin rotalarını belirlemelerine destek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan dolayı onur duyuyoruz” diye konuştu.