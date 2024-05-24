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Öğrencilere iş dünyasını anlatacak

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#Konya#Selçuk Üniversitesi#KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Öğrencilere iş dünyasını anlatacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

Konya’daki üniversiteler, şehirdeki öğrenci ve mezunların iş hayatını yakından tanıyabilmeleri, güncel gelişmeleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenebilmeleri, staj ve iş imkânlarını değerlendirebilmeleri için bir ilke imza atıyor.

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“5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliğinde, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, Konya Valiliği koordinasyonunda ilk kez gerçekleştirilecek. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Fuarımız, öğrenci ve mezunlarımızın iş dünyasını yakından tanımaları, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak güncel gelişmeleri takip etmeleri, staj ve iş imkânlarını değerlendirmeleri için önemli önemli bir fırsat” dedi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu da; “Ülkemizin geleceğine adım atacak gençlerimizin rotalarını belirlemelerine destek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan dolayı onur duyuyoruz” diye konuştu.

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#Konya#Selçuk Üniversitesi#KOP Bölge Kalkınma İdaresi

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