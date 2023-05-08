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ODTÜ’den Japonlarla deprem bölgesinin acil ihtiyacı için işbirliği... Depremzedeye kağıt masura ev

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#Deprezede#Ev#Kağıt
ODTÜ’den Japonlarla deprem bölgesinin acil ihtiyacı için işbirliği... Depremzedeye kağıt masura ev
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

ODTÜ Acil Tasarım Stüdyosu, Pritzker ödüllü Japon Mimar Shigeru Ban ile birlikte deprem bölgesinde kullanılmak üzere, özel tasarım “kâğıt masura” ev inşa etti. Bu yapıları bilmeyenlerin bile 10 günde teknik destek almaları halinde bütün malzemeleri hazırlayıp, 1-2 günde ev inşa edebileceği belirtiliyor.

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ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri kendi insiyatifleri ile şubat depremleri sonrasında ODTÜ Acil Tasarım Stüdyosu’nu oluşturdu. Mimarlık fakültesinin bölümlerinin yanı sıra inşaat mühendisliği bölümünden öğrenci ve öğretim elemanlarının da katıldığı stüdyoda deprem sonrası “geçici veya uzun süreli, alternatif malzemelerle üretilebilecek ve doğaya zarar vermeyecek barınma çözümleri” üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

ÖDÜLÜ JAPON TASARIMCI

Bu kapsamda Stüdyo, Japonya’dan Shigeru Ban Architects ve Voluntary Architects Network işbirliğiyle “Paper Log House (Kâğıt Masura Ev)” projesinin tasarımını ve prototip yapımını gerçekleştirdi. Evlere adını veren masura, karton ve tahta gibi ürünlerden yapılan silindir anlamına geliyor. Geçici barınma çözümleriyle tanınan, Pritzker ödüllü, dünyaca ünlü mimar Shigeru Ban önceki hafta Tokyo’dan ODTÜ’ye gelerek ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde bugüne kadar yaptığı geçici yapıları içeren çok ayrıntılı bir konferans verdikten sonra öğrencilerin inşa ettiği prototipin açılışını yaptı.

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ODTÜ’den Japonlarla deprem bölgesinin acil ihtiyacı için işbirliği... Depremzedeye kağıt masura ev


BOHŞİN İLKOKUL’UNDA KURULDU

Prototip Acil Tasarım Stüdyosu öğrencileri tarafından sökülerek, ertesi gün Hatay’ın Bohşin ilçesinde, Akıl Oyunları Dersliği olarak kullanılmak üzere Bohşin İlkokulu’nun bahçesinde kuruldu. Prototipi kurulan bu geçici yapıdan çok sayıda üretilip, depremzedelerin farklı mekânsal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, prototipi Hürriyet’e anlattı. Çevre dostu olan yapıda kolon olarak kullanılan kâğıt masura malzemenin geri dönüştürülmüş kâğıttan üretildiğini ve tekrar kullanılabilir bir malzeme olduğunu belirten Güçhan, ekonomik anlamda da avantaj sağladığını vurguladı. Masura Ev yapımı, sökümü ve afet bölgesine transferinin kolay olması ile de dikkat çekiyor. Bu yapıları bilmeyenlerin bile 10 günde teknik destek almaları halinde bütün malzemeleri hazırlayıp, 1-2 günde evi inşa edilebileceği belirtiliyor. Yapının kurulumu bir günde tamamlanabiliyor.

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KÜÇÜK KAMYONA SIĞIYOR

GERİ dönüştürülebilir organik malzemeden üretilen ev, yeniden farklı amaçlarla kullanılabilecek. Yapının lojistiği konteynerlere göre çok daha kolay olduğu için de parçalanarak, bir TIR’a birden fazla yapı malzemesi sığabiliyor ve kolayca taşınabiliyor. Yapının birleşim detaylarında, kolonların duvarlarla ve zeminle birleşiminde Japon mimarisine özgü detaylar yer alıyor. Çatıda da özel birleşim detayları bulunuyor. Yapının dış cephesi hava olaylarına karşı özel koruyucu boyalarla yalıtıldı. Yonga levhalardan yapılan duvarların içine ve ahşap döşemenin altına da ısı yalıtımı yapıldı.

ODTÜ’den Japonlarla deprem bölgesinin acil ihtiyacı için işbirliği... Depremzedeye kağıt masura ev

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MALİYET 110 BİN LİRA CİVARINDA

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, karton ya da tahtadan oluşan şablonunun ev şekline getirilmesiyle oluşturulan evlerde maliyetin, 110 bin lira olduğunu söyledi. Yalıtım sorunu olmayan evlerde ısınma elektrikle sağlanabiliyor.

TEMELSİZ TASARLANDI

Ev, temelsiz bir yapı olarak tasarlanırken; temel yerine kullanılan kasaların içine kum torbaları yerleştirildi ve depreme karşı yanal kuvvetleri sönümleyecek şekilde tasarlandı. Evlerin en az 3-4 yıl sorunsuz kullanımı öngörülüyor. ODTÜ Acil Tasarım Stüdyosu, geçici çadır, hayvan barınakları ve tuvalet, hızlı üretilebilir küçük konut gibi alternatifler üretmek için çalışmalar yapıyor.

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#Deprezede#Ev#Kağıt

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