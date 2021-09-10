Noterde parmak izi dönemi

Çalışma kapsamında, Ankara’da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Keçiören ilçesindeki Ankara 74. Noterliğinde sistemin tanıtımını yaparak ilk örnek uygulamayı yerinde takip etti. Bakan Gül, yeni uygulama ile ilgili özetle şunları söyledi: “Noterlikte vatandaşlarımız bazı iş ve işlemlerde mağduriyetlere maruz kalabiliyordu. Kötü niyetli bazı kişilerin işlemleri, uygulamalarında vatandaşlarımızın mali ya da hukuki birtakım sorunlar yaşadığına şahitlik ediyorduk. Özellikle tüm bu uygulamalara, haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var biliyorsunuz, burada parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi uygulamasını pilot olarak başlatıyoruz. Sistemin hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yapıyor.

Pilot olarak başlayan bu uygulamanın, 2022’de tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz.” Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise test çalışmaları için 18 noterliğe ilgili cihazları kurduklarını belirterek, çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sistemi, diğer noterliklere de yaygınlaştıracaklarına belirten Cin, bu sayede sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçileceğini söyledi. Bu uygulama kapsamında noterliklere POS cihazına benzer bir makine koyulacak. Cihazdan önce kimliğini geçirecek olan vatandaş daha sonra da cihaza parmağını okutacak. Makinede, fotoğraf, parmak izi çıkacak ve ‘Doğru kişi’ sinyali verilecek. Eğer makine kabul eder ve kimlik doğrulaması yapılırsa, noterde işlem yapılacak. Makine kabul etmezse işlem yapılamayacak.

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