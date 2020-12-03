Normalleşme teşviki 6 aya uzatıldı

Uzatılan teşvikler kapsamında kısa çalışmadan çıkan işyerlerine uygulanan normalleşme desteğinin süresi de 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, TBMM’de çıkarılan kanunla uzatılma yetkisi alınan istihdam teşvikleri 2 yıl daha uygulanacak.

Buna göre, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvik 31 Aralık 2022’ye kadar uygulamada kalacak, benzer şekilde ilave istihdam teşviği de sürecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, “Uygulanmakta olan normalleşme desteği Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için normalleşme desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz.

İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek” ifadelerini kullandı.