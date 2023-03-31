Nitelikli çalışana Almanya fırsatı

Haberin Devamı

Almanya’da nitelikli eleman açığının kapatılması için hazırlanan yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Uzmanlara göre Almanya’nın şu anki refah düzeyini koruyabilmesi için, her yıl yurtdışından gelecek 400 bin kalifiye elemana ihtiyacı var. Hedef ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışından nitelikli eleman göçünün yolunun açılması. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Şans Kartı” uygulamasıyla Almanya’ya yurtdışından daha fazla kalifiye eleman gelmesinin hedeflendiğini belirtirken, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarıyla bürokratik engellerin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığına dikkat çekti. İki bakan, yurtdışında alınan diplomaların Almanya’da denk sayılmasının kolaylaştırılacağını ve “Şans Kartı” yoluyla Almanya’ya geldikten sonra da iş arama ve bulma imkânı sağlanacağını vurguladı.

Haberin Devamı

YILDA 400 BİN KALİFİYE ELEMAN

“Şans Kartı” yoluyla gelecekler için Kanada’da yıllardır uygulanmakta olan “puan sistemi” örnek alındı. İyi derecede Almanca bilenlere 3, İngilizce bilenlere 1 ve genç olanlara 2 puan avantaj sağlanması öngörüldü. Aynı şekilde 35 yaşın altındakilere 2 ve 40 yaşından küçük olanlara da 1 puan avantaj hedeflendi. Diğer 4 puanın ise yapılan meslek eğitimine, niteliğe ve geleceklerin mesleki tecrübelerine göre paylaştırılacağı açıklandı.

Resmi verilere göre Almanya’da şu anda 1.8 milyona yakın kalifiye eleman açığı var. Önlem alınmaması halinde bu rakamın önümüzdeki yıllarda da artacağı ve bundan Alman ekonomisinin büyük ölçüde zarar göreceği belirtildi. Hükümetin bu girişimi sayesinde sıkıntıların atlatılacağı görüşü de vurgulandı. Heil, açığın kapatılması için AB dışı ülkelerden her yıl 135 bin kalifiye eleman getirilmesi yolunun açılacağını da vurguladı. “Şans Kartı” yoluyla geleceklerin Almanya’ya ulaştıktan sonra işyeri bulana kadar geçimlerini sağlamaları için haftada 20 saat çalışmalarına izin verilmesi de öngörüldü. Ayrıca Almanya’ya eğitim amacıyla gelen yabancıların öğrenimlerini tamamladıktan sonra kalabilmeleri için oturum ve çalışma izni verilmesinin de kolaylaştırılacağı belirtildi.

Haberin Devamı

VATANDAŞLIK ALMAK KOLAYLAŞACAK

Almanya’da hükümetin planladığı “Modern Vatandaşlık Yasası”nın Almanya’ya kalifiye işgücü göçünü cazip hale getireceğine de dikkat çekildi. Alman vatandaşlığına geçmek için 8 yıl ikamet etme zorunluluğu 5 yıla düşürülen yasa tasarısının önümüzdeki aylarda Federal Meclis’te görüşülüp bu yaz hayata geçirilmesinin beklendiği belirtildi. Tasarıda çok iyi uyum sağlamış olanlar ile fahri olarak yardım kurum ve kuruluşlarında çalışan ve Almanya’da 3 yıl ikamet eden yabancılara da Alman vatandaşı olma imkanı verilmesi yer aldı. Tasarıda ayrıca birinci ve ikinci nesil yabancılara “çifte vatandaşlık” hakkı verilmesi de yer aldı.

Haberin Devamı

ŞANS KARTI UYGULAMASI NEDİR

- Almanya’ya “Şans Kartı” yoluyla geleceklere Kanada’da yıllardır uygulanan puan sistemi örnek alınacak.

- İyi derecede Almanca bilenler 3, İngilizce bilenler 1 puan. 35 yaşın altındakilere 2, 40 yaşından küçüklere 1 puan.

- Yüksek öğrenim dalına, meslek eğitimine, niteliğe ve tecrübeye de 4 puan ile öncelik tanınacak.

- Yurtdışında alınan diplomaların denkliği kolaylaştırılacak. Resmen tanınan diplomalar Almanya’da da eşit sayılacak. Denklik Almanya’da da yapılabilecek.

- Şans Kartı yoluyla Almanya’da meslek eğitimi yapmak da mümkün olacak.

GEREKSİNİM DUYULAN ALANLAR:

- Sağlık sektöründe uzman doktorlar, hemşireler ve yaşlılar için hasta bakıcılar.

Haberin Devamı

- IT dalında bilgisayar programcıları ve yazılımcılar.

- İnşaat dalında mimar ve mühendisler, ustalar, kaloriferciler, su tesisatçıları ve kaynakçılar.

- Elektrik, elektronik ve makine mühendisleri.

- Havaalanı yer personeli.

- Nakliye ve lojistik sektörü elemanı.