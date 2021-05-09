Nisan ayı nakdi ücret destek ödemeleri yarın yapılacak

Nisan ayı nakdi ücret destek ödemeleri bu ay zamlı olarak yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 10 Mayıs tarihinde ödemelerin yapılacağı duyurulurken CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun nakdi ücret destek ödemeleriyle ilgili detayları paylaştı.

IBAN'I OLMAYANLAR DİKKAT

Ödemeler yarın yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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