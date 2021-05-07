1100 TL pandemi yardım parası ödemesi ne zaman? Sosyal yardım parası sorgulama e-Devlet'ten nasıl yapılır? İşte sosyal yardım başvuru ve sorgulama hakkında detaylar
Sosyal yardım ödemesi için gözler paraların verileceği tarihe çevrildi. 1100 TL sosyal yardım alacak yüz binlerce haneye mensup vatandaş araştırmalarına hız verdi. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'ler tarafından onaylanmış ailelerin alacağı yardım için kısa bir süre kaldı. Peki, 1100 TL pandemi yardımı ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ödemesi ne zaman?
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1100 TL yardım parası ne zaman yatar sorusu, gündemde yer alan konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıldığını açıkladı. Salgının ekonomik etkileri nedeniyle, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından ödeme tarihi merak konusu oldu. Pandemi destek parası sorgulamaları da e devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek. İşte, 1100 TL sosyal yardım ödemesi hakkında ayrıntılar...
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2 MİLYON HANEYE PARA YARDIMI
2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.
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BAŞVURU YAPILACAK MI?
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.
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ÖDEMELER BAŞLADI MI?
Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.
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Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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İLAVE KAYNAK SAĞLANDI
Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.