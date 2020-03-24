AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:59,
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,9 artışla 19.772,19 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 5,2 yükselişle 2.355,25 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 5,1 kazançla 7.196,15 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki yükselişte, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmesi etkili oldu.
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