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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 17:56,Son Güncelleme:

New York borsası düşüşle açıldı

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New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilerin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,4 azalışla 24.585,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1'lik değer kaybıyla 2.921,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6'lık düşüşle 8.907,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, Kovid-19 salgını nedeniyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.

Amerikalıların kişisel gelirleri, salgın nedeniyle martta aylık yüzde 2 ve kişisel tüketim harcamaları da yüzde 7,5 azaldı. 

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