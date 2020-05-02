‘Nefesimizi kesen sayıya ulaşıldı’

Uzmanlar 3 ile 7 milyon arasında bir rakam bekliyordu. 2009 yılında yaşanan mali krizde işverenler, aynı yılın mayıs ayında bir milyon 440 bin çalışan için kısa mesai başvurusunda bulunmuştu. 2009 yılında toplam kısa mesai başvuru sayısı 3 milyon 300 binde kalmıştı.

26 MİLYAR YETMEYEBİLİR

Merkezi Nürnberg kentinde bulunan Federal İş Ajansı’nın fonunda şimdiye kadar 26 milyar Euro birikti. Ancak salgın nedeniyle krizin uzun sürmesi durumunda bu paranın ihtiyacı karşılayamamasından endişe ediliyor. Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, kriz nedeniyle işsizlerin sayısının beklendiği kadar arttığını belirtirken, kısa süreli mesai uygulaması için öngörülen para miktarının ise yetmeyebileceğini söyledi. Scheele “Başvurular nefesimizi kesen sayıya ulaştı” sözleriyle gelen başvuru sayısının çokluğuna dikkat çekti.

LOKANTA SAHİPLERİ

Özellikle gastronomi alanında kısa mesai başvuru sayısının çok olduğunu belirten Scheele “Gastronomi alanında neredeyse her 10 işyerinden dokuzu kısa süreli mesai başvurusu yaptı” dedi. Scheele, her işverenin kısa süreli mesai başvurusunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını da kaydetti. Almanya’da kısa süreli mesai uygulamasında hükümet çalışanların net maaşının önce yüzde 60’ını karşılamayı kararlaştırdı. Aynı kararda çocuklu çalışanlarda bu rakam yüzde 67 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu oran çocuksuzlar için yüzde 80’e, çocuklular için ise yüzde 87’ye çıkarıldı.

NİSANDA 373 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Kısa mesai için başvurular rekor seviyeye ulaşırken, işsiz sayısında ise her hangi bir patlama gerçekleşmedi. Nisan ayında 373 bin kişi işini kaybetti. Nisan aynda eklenen yeni işsizlerle birlikte Almanya’da işsiz sayısı toplam 2 milyon 645 bine yükseldi. Almanya’da nisan ayı sonu itibariyle 626 bin çalışana ise ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, kısa çalışma uygulamasını “Milyonlarca kişinin işsiz kalmasını önledi” sözleriyle savundu.