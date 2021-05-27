Nefes Kredisi 6 ay ödemesiz

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla verilecek 2021 Nefes Kredisi uygulaması 1 Haziran tarihinde başlayacak. Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmelerin yararlanabileceği pakette ilk 6 ay ödemesiz dönem olacak.

FAİZ YÜZDE 17.5

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi’ne ilişkin detayları açıkladı. Açıklamaya göre, 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

12 EŞİT TAKSİT

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek, projeye katkı sunacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. Faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

HANGİ BANKALAR VAR?

Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.

2020 YILINDA DA VERİLMİŞTİ

Nefes kredisi 2020 yılında da verilmişti. TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle hayata geçirilen nefes kredisinde faiz yüzde 7.5, ödemesiz dönem 6-8 ay, kalan kısmı da 12 eşit taksit ödemeli olarak belirlemişti. Ciro şartı ise 25 milyon liraydı ancak ciro kaybı şartı aranmamıştı. Kredi miktarı ise cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmeler için 50 bin, 3-25 milyon lira arasındaki işletmeler için de 10 bin lira olarak uygulanmıştı.

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