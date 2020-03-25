Nakliyecilerden “tedarik zinciri” uyarısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında iki yönlü gıda, ilaç ve ilaç hammadesi taşıyan TIR şoförlerinin dolmak üzere olan vizelerinin uzatılmaması halinde tedarik zincirinin kopacağı uyarısında bulundu.

VİZE SÜRELERİ DOLUYOR

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarının kapatılmasının ardından karayolu yük taşımacılığına “şoför değişimi” yöntemiyle devam edilirken UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, yakın zamanda yaşanabilecek bir soruna dikkat çekti. Schengen vizesi dolan ve dolmak üzere olan TIR şoförlerinin konsolosluklar kapalı olduğu için iş yapamaz duruma geleceğini belirten Şener, şunları söyledi:

OTOMATİK UZATILSIN

“6 aylık vizelerle zaten en fazla 3 ay kalabiliyorsunuz. Birçok firmada şoförlerin kalış süreleri bitmiş durumda. 90 gününü Mart ayında dolduranlar var. Kalış süresi kalmadığı için bu şoförler ve firmalar iki üç ay daha çalışamayacak durumda olacak. Vizesi biten şoförlerin vizelerinin 6 ay süreyle otomatik olarak uzatılmasını talep ediyoruz. Brüksel’de Schengen idaresi yetkilileriyle görüştük.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRSİN

Bu konuda Dışişleri Bakanlığımızın da girişimde bulunmasını bekliyoruz. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında karayoluyla gıda, ilaç ve ilaç hammaddesi taşınıyor. İki yönlü bir taşımacılık var. Tedarik zinciri koparsa kıtlık başlar. Avrupa bunun farkına vardı. Almanya’da otoyolların kenarlarına halk, sürücülerin ihtiyaçları için erzak bırakmaya başladı.

BİR ALKIŞ DA ŞOFÖRLERE

Bir alkışı da şoförlerimiz hak ediyor. Bahsettiğimiz tedarik zinciri gıda ve ilaç ihtiyacı için çok kritik süreci oluşturuyor. Küresel tedarik zincirinin kopmaması lazım. Meselenin bir de ekonomik boyutu var. Şu süreçte ekonomimizin de ayakta kalabilmesi için ihracat büyük önem taşıyor. Batıya karayolu taşımacılığıyla 42 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz.

TANI KİTİ İSTİYORUZ

Şu anda Avrupa sınır kapılarında taşımacılık, şoför değişimi yöntemiyle yapılıyor. Ama bu süreci de hızlandırabiliriz. Türkiye’ye hızlı tanı kitleri gelmeye başladı. Bu kitlerden bir kısmını sınır kapılarında şoförlerimiz için kullanırsak, şoförlerin karantina sürecine girmesine de gerek kalmaz.”