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Ekonomi
Haber Giriş: 01.06.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri öne çekildi

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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Haziran'da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR 
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

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Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

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