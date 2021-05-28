Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek? İşte en son bilgiler
Nakdi Ücret Desteği ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ne zamana kadar Nakdi Ücret Desteğinden yararlanacağını öğrenmek istiyor. Söz konusu desteği alan kişiler, haziran ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. Peki, Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek?
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Koronavirüs salgınının sebep olduğu küresel pandemi ile bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve sosyal tesirlerinin bertaraf edilmesi amacıyla bir takım önlemler uygulanıyor. Bunlardan biri de Nakdi ücret desteği olarak bilinen aylık ödemeler. İşte, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde son durum...
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İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.