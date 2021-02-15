Nadir toprak elementlerine AB’den destek

İMALAT SANAYİsiNDE KULLANILABİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta elektrikli araçlar olmak üzere rüzgâr türbinleri, fiber optik kablolar, güneş panelleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi pek çok üründe nadir toprak elementlerinden yararlanıldığını belirterek, “Tedarik riski olan bir ürün. Bu alandaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak, ileri teknoloji ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması açısından önemli. Çevre dostu yöntemlerle mevcut kaynaklarımızdan ihtiyacımızın önemli bir kısmını giderebilecek kapasiteye sahibiz. Türkiye’nin en büyük iki NTE cevherleşme sahasından yüksek saflıkta elde edeceğimiz ürünlerle, bu alandaki ham madde ve tedarik kaynaklarını önemli oranda yerlileştirmiş olacağız. Yurt içinde yüksek miktarda NTE içeren mıknatıs, batarya ve LED sistemleri gibi elektronik atıkların geri dönüşümlerini sağlayarak, doğrudan imalat sanayinde kullanabileceğimiz yüksek saflıkta ürünler elde edeceğiz” diye konuştu.

PATENTİ ALINACAK

Proje kapsamında, yerli otomobilin elektrik motoru, rüzgar türbinleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan ve kritik öneme sahip olan “NdFeB Mıknatısı”nın yerli imkanlarla üretileceğini açıklayan Dönmez, “İmalat sanayi için yüksek katma değerli ürünler geliştirip, patentlerini alacağız. Yurt içi laboratuvarlarda NTE’ler için kullanılacak referans malzeme üretimini de yine yerli imkânlarla sağlayacağız” dedi.