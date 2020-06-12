N95 maske kumaşına yerli alternatif

Çin devlet yetkilisinin “Meltblown’ın yerine kullanılabilecek özelliklerde bir kumaş üretebilir misiniz” talebi üzerine üretilen yeni kumaşın, bakteri tutmada da yüzde 96.8 başarı sağladığı hem EUROLAB hem de TSE tarafından yapılan testlerde ortaya çıktı. Bilnur Plastik yöneticisi Ayhan Gökmen, “Uluslararası standartlarda tıbbi maske tanımında ‘üretimde sadece meltblown kumaş kullanılabilir’ denilmiyor. Bakteri tutma oranı yüzde 95’i sağlayan, deniliyor. Bizim Çinli devlet yetkilisinin talebiyle ürettiğimiz yeni kumaşımızdan Çin’e şubat ve martta milyonlarca maske üretebilecek miktarda, 1 milyon dolarlık gönderdik” dedi.