N95 maske kumaşına yerli alternatif
Türk firma Bilnur Plastik, cerrahi ve N95 maskelerde yüzde 95 oranında bakteri tutma şartını sağlayan bir kumaş türü olan, bu nedenle de maske kumaşı arasında kullanılan meltblown’a alternatif üretti.
Çin devlet yetkilisinin “Meltblown’ın yerine kullanılabilecek özelliklerde bir kumaş üretebilir misiniz” talebi üzerine üretilen yeni kumaşın, bakteri tutmada da yüzde 96.8 başarı sağladığı hem EUROLAB hem de TSE tarafından yapılan testlerde ortaya çıktı. Bilnur Plastik yöneticisi Ayhan Gökmen, “Uluslararası standartlarda tıbbi maske tanımında ‘üretimde sadece meltblown kumaş kullanılabilir’ denilmiyor. Bakteri tutma oranı yüzde 95’i sağlayan, deniliyor. Bizim Çinli devlet yetkilisinin talebiyle ürettiğimiz yeni kumaşımızdan Çin’e şubat ve martta milyonlarca maske üretebilecek miktarda, 1 milyon dolarlık gönderdik” dedi.
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