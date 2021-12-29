n11'in Getir'e devrine onay verildi

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n11.com’un Getir’e devrine Rakabet Kurulu’ndan onay çıktı.

Kurumun internet sitesinde yer Kurul kararlarında, "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi" denildi.

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BOSTON'DA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

ABD’de Şikago ve New York’ta hizmet vermeye başlayan Getir bu ay, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston’da sipariş almaya başlamıştı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston, ABD’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şirket, ortalama 10 dakikada sunduğu hizmeti hem dinamik yaşam tarzlarıyla Bostonlulara hem de şehre farklı sebeplerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kısa zamanda sevdirmeyi hedefliyor.

Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'de de hizmet veriyor.