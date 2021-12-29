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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pirinkayalar Tüneli uluslararası bağlantıların parçası olacak

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Pirinkayalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan tünel ile birlikte Kafkasya'ya yönelen trafiğin rahatlayacağını ve uluslararası bağlantıların parçası olacağını söyledi.

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Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini Karadeniz'le buluşturan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen açılışta Erdoğan 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurulan altyapının hakkının verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik." dedi.

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Erdoğan "Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yol beraberinde yeni fırsatları getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Bu tünel uluslararası bağlantıların parçası olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir. 

Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yol beraberinde yeni fırsatları getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Bu tünel uluslararası bağlantıların parçası olacak.

Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum.
Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik.

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Bu yatırımları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en kapsamlı, en yeni, en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği dönemde, Türkiye altyapısıyla hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere, orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur.

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İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini güçlü şekilde atacağız. Burada sadece tünel açmıyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum.

YILLIK 17,6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağına dikkat çekilirken, “2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır” denildi. Her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadelede kalmalıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pirinkayalar Tüneli uluslararası bağlantıların parçası olacak

ÖZEL İMALATLAR KULLANILDI

Pirinkayalar Tüneli’nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, projede özel imalatlara yer verildiği belirtildi.

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