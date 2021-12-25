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Müteahhit düzenlemesi yolda

#Müteahhit#İnşaat#Fiyat Farkı
Müteahhit düzenlemesi yolda

İnşaat sektörünün yaz aylarından beri gündemde tuttuğu ‘fiyat farkı ödenmesi ve isteyenlere şartsız tasfiye olanağı verilmesine’ ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

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AK Parti’nin hazırladığı taslak müteahhitlere, artan fiyatlar nedeniyle fiyat farkı ödenmesine olanak sağlayacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Müteahhitler Birliği başta olmak üzere inşaat sektörü temsilcilerinin Ankara’da yaptığı bir dizi temas sonuç verdi. Sektörde, ilave fiyat farkı ödenmesi ve işlerini yürütemeyecek durumda olabilecek firmalar için de şartsız tasfiye-devir hakkı tanınmasına yönelik bir kararnamenin 2021 yılı bitmeden çıkarılması için toplantılar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantıların ardından, hazırlıkları süren torba teklifin içine düzenlemenin konulması kararlaştırıldı. Tasfiye kararnamesine olanak sağlayacak düzenlemenin, 4 Ocak’ta TBMM’ye sevk edileceği öne sürüldü.

Konu, TBMM Genel Kurul’unda da gündem konusu oldu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, döviz garantili ihale alanlar dışında, çok sayıda müteahhidin ciddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Yaşar, özellikle TOKİ müteahhitlerinin zor durumda olduğunu belirterek, “Fiyat farkı ödenmesi ve tasfiye kararnamesi hazırlamalarına olanak sağlanması gerekir” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “İnşallah 4 Ocak tarihinde gene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunacağımız kanun teklifinin içinde fiyat farkı kararnamesine imkân veren düzenlemeyi de gerçekleştireceğiz. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim” dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Son dönemde özellikle girdi maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklı sorunlarla oldukça zor günlerden geçiyor. Alt ve üst yapı inşaatlarında kullanılan çelik, çimento, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında yaşanan öngörülmeyen yüksek artışlar yurtiçinde müteahhitlik kesimini işlerini sürdüremez hale getirmiştir.”

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#Müteahhit#İnşaat#Fiyat Farkı

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