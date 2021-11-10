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MÜSİAD’tan asgari ücrette fark talebi

#MÜSİAD#Asgari Ücret#İşverenler
MÜSİAD’tan asgari ücrette fark talebi

YENİ yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete çevrildi. Yüksek enflasyon ve artan döviz kurları 2022 yılı için asgari ücretteki beklentileri yükseltirken konuyla ilgili işveren örgütleri tarafından da hükümete yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) yeni Genel Başkanı Mahmut Asmalı, çalışanların yüksek enflasyon karşısında ezilmemesi için 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zam oranının enflasyonun ‘çok üzerinde’ gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücret artışında tüm yükün işverene yüklenmemesi gerektiğini de özellikle vurgulayan Mahmut Asmalı, “Asgari ücrette artışı sağlarken tüm yükün işveren kesimine yüklenmemesi gerekiyor. Bize göre, enflasyon oranına kadar olan kısım işveren tarafından, bu seviyenin üzerindeki kısım ise kamu tarafından karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD’tan asgari ücrette fark talebi

FAİZ İNDİRİMİ DOĞRU

Yüksek faizin üretim maliyetlerini artırdığını ve bu bağlamada faizlerin düşürülmesi kararlarının doğru olduğunu dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ‘Kur artışını faizi artırarak dizginleyeceğiz’ söylemini doğru bulmadıklarını belirterek, “Faizlerin iki yönü var. Getiri yönü ve maliyet yönü. Sanayiciyi ilgilendiren maliyet yönü yani kredilerdir. Faizlerin yüksek olması üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmakta ve enflasyonun yüksek çıkmasını sağlamakta. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri de kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini destekliyoruz. Biz sanayiciyiz dolayısıyla bankaların faiz indirmesini doğru buluyoruz” dedi.

YEDİ STRATEJİK HEDEF BELİRLEDİ

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MÜSİAD’ın 21 Eylül’de gerçekleşen 26. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Genel Başkanlığa seçilen Mahmut Asmalı, yeni yönetim kuruluyla birlikte Türkiye’nin üretim gücüne katma değer sağlayabilmek için yeni dönem projeksiyonunu 7 ana başlık altında kurguladıklarını söyledi. Mahmut Asmalı bu hedefleri şu şekilde sıraladı: “G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, Avrupa’da MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi, Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, ekonomi diplomasi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanları ile bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulması.”

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#MÜSİAD#Asgari Ücret#İşverenler

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