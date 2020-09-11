Mühendis olmak isteyen Emre’ye Bakan Kurum’dan söz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Elazığ'da şantiye alanlarında yaptığı inceleme sırasında karşılaştığı 14 yaşındaki Emre ile sohbeti gülümsetti.

Emre, Bakan Kurum'a, önce mühendis olup olmadığını ardından kendisinin de mühendis olup yanında çalışmak istediğini söyleyerek söz vermesini istedi. Bakan Kurum'da Emre'ye, söz vererek iyi mühendis olmasını istedi.

Elazığ’da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki şantiye bölgesinde, 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Emre Kaya ile karşılaştı.

Bakan Kurum'a hal hatır soran Emre, sonrasında, " Siz mühendis misiniz, ben de büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ama sizden bir isteğim var. Ben mühendis olduğum zaman sizin yanınızda çalışabilir miyim" dedi.



Kendisinin mühendis olduğunu belirten Bakan Kurum ise, " Öyle mi iyi inşaatları yaparsın işte, şimdiden başla çalışmaya, tabi çalışabilirsin" diye cevap verdi.

Emre bu kez Bakan Kurum'a "Söz mü?" diye sordu. Bakan Kurum da "Söz iyi mühendis ol çok çalış depremde böyle evler yıkılmasın" diyerek cevap verdi.