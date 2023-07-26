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Muğla'da maden sahaları zeytin bahçesine dönüştü

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#Zeytin#Kemerköy#Muğla
Muğlada maden sahaları zeytin bahçesine dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:06

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 2,5’ini karşılayan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nin işlevini tamamlayan maden sahaları yeniden aslına uygun olarak rehabilite ediliyor.

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İşlevini tamamlayan maden sahalarına yörenin iklim koşullarına uygun olarak ekim gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda santral sahasında bugüne kadar 22 binden fazla zeytin ağacı toprakla buluşturuldu.

Maden sahasında bulunan zeytin ağaçları ise kesinlikle kesilmiyor. Uzmanlar eşliğinde yerinden taşınan zeytin ağaçları yine uzmanlar tarafından uygun görülen yerler ekiliyor.

Muğlada maden sahaları zeytin bahçesine dönüştü

Bu zeytin ağaçlarından da yılda 40 ton zeytin ve 8 ton coğrafi işaretli Milas zeytinyağı üretiliyor. Yöre halkı tarafından toplanan ürünler ise santral çalışanları ve yöre halkıyla paylaşılıyor.

Önceden maden sahası olarak kullanılan alanlardaki zeytin ağaçlarının yağları ise lezzeti ve aromasıyla ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından ödül aldı.

Bölgedeki bu ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye genelinde de 3 milyon fidan da toprakla buluşturuldu. Hedef 2025’de bu sayıyı 5 milyona çıkarmak.
Muğlada maden sahaları zeytin bahçesine dönüştü


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#Zeytin#Kemerköy#Muğla

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