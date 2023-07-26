Muğla'da maden sahaları zeytin bahçesine dönüştü

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İşlevini tamamlayan maden sahalarına yörenin iklim koşullarına uygun olarak ekim gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda santral sahasında bugüne kadar 22 binden fazla zeytin ağacı toprakla buluşturuldu.



Maden sahasında bulunan zeytin ağaçları ise kesinlikle kesilmiyor. Uzmanlar eşliğinde yerinden taşınan zeytin ağaçları yine uzmanlar tarafından uygun görülen yerler ekiliyor.