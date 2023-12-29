Moody's takvimini açıkladı! Türkiye ilk sırada, 14 gün sonra not açıklaması gelebilir

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Türkiye ekonomisi para ve mali alanda atılan adımlar ve reformların etkisiyle güçlenmesine devam ederken kredi derecelendirme kuruluşları da not takvimlerinde ilk sıraları belirledi.

Türkiye'nin not görünümünü yükselten S&P'nin ardından Moody's, 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.

Moody's yaptığı açıklama Türkiye için ilk rapor tarihini 12 Ocak 2024, ikinci rapor tarihini 19 Temmuz 2024 olarak belirledi.

2024'TE İLK TÜRKİYE'Yİ DEĞERLENDİRECEK

Moody's'in takviminde ilk değerlendirilecek ülke olarak Türkiye yer aldı.

"GÖRÜNÜM POZİTİFE ÇEVRİLEBİLİR"

Moody's bu tarihin ardından açıkladığı "Kredi Görüşü" raporunda, Türkiye'nin not görünümünün "durağan" olduğunu hatırlatarak, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Moody's'in Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B3" seviyesinde bulunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 2024 YILI NOT TAKVİMİ

Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini için rapor takvimi belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te "negatif"ten "durağan"a, S&P Global 30 Kasım 2024'te "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. İki kurum da kredi notunu "B" olarak teyit etti.