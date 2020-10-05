Minibüs düşüşte Van yükseliyor

OTOMOTİV pazarı 2020’de beklenmedik gelişmelere beklenmedik tepkiler vermeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde büyüyen pazarın değişen ÖTV matrahı ve değişken kurların etkisiyle yükselen fiyatlar ile düşmesi bekleniyordu. Ancak Eylül ayı bunun tam tersini gösterdi. Her şeye rağmen pazar büyümeye devam ediyor. Bunda bireysel otomobil alımının payı oldukça yüksek olmakla beraber, yükselişte olan hafif ticari araç pazarı da önemli rol oynadı. Özellikle VAN satışlarında ciddi bir artış yaşanırken, rakamsal olarak önceki yıllarla benzer sayıda olmasına karşın minibüs satışlarında pay kaybı yaşandı. Bunda en önemli etken ise okul ve iş yeri servislerinin çalışmıyor olması gösteriliyor.

E-TİCARET TALEBİ ARTTIRDI

Hafif ticari araçlar arasındaki dağılıma bakıldığında en büyük satış rakamını elde eden Van (Yük taşımacılığı) segmentindeki artış dikkat çekici. 2019 yılı eylül ayında 4 bin 938 adetlik satış rakamı elde eden bu segmentte 2020 Eylül’ünde ise tam 15 bin 567 adetlik satış gerçekleşti ve geçen yıla göre yüzde 215.4’lük bir büyüme yakaladı. Van tipi araçlar hafif ticari araç segmentinde yüzde 80.6’lık bir pay elde etti. Bunda en büyük payın e-ticaret sitelerinden yapılan satışların artması olarak gösteriliyor. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Pandemi, bir çoğumuzun alışkanlığını değiştirdi. Alışverişlerimizi internet üzerinden yapmaya başladık. Hem e-ticaret sitelerindeki bu hareketlilik hem de kargo şirketlerinin alımları hafif ticari segmentindeki bu büyük değişimi ortaya çıkarttı. Bu sayede Van tipi araçların hem satışları hem de payı ciddi derecede arttı” şeklinde konuştu. Van segmenti araçların satış rakamları ocak-eylül dönemini kapsayan 8 aylık dönemde de yüzde 113 artarak 80 bin 604’e çıktı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde bu rakam 37 bin 828’di.

‘SERVİS SATIŞLARI KAN KAYBEDİYOR’

TOPLAM pazar içinde rakamsal olarak yükselişte olan hafif ticari araç pazarında minibüs segmentinde pay kaybı yaşanıyor. 2019 yılı eylül ayında yüzde 8’lik bir paya sahip olan minibüs segmenti 2020’nin aynı döneminde 4 puanın üzerinde bir pay kaybı ile yüzde 3.8’e geriledi. Ocak-eylül dönemi toplam satışlarında da pay kaybeden minibüs segmentinin bu dönemdeki payı yüzde 8.1’den yüzde 5.3’e geriledi. Ali Bilaloğlu, “Özellikle okulların kapalı olması ve bazı iş yerlerinin de evden çalışma sistemine geçmesi minibüs segmentinin pay kaybetmesine sebep oldu. Minibüs satışarının içerisinde özellikle okul servisi modelleri de pay kaybetmeye devam ediyor” dedi.