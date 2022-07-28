Milyonlarca emekli dikkat! Maaş farkları bu ay yatacak

Haberin Devamı

Milyonlarca memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara Temmuz ayı zam farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 6.4 milyar lira bugün hesaplara geçecek.

Memur emeklilerine yapılan zammın farkı bugün yatacak. 2.5 milyon memur emeklisi, dul, yetim, malulu ilgilendiren maaş farkı ödemesi başladı.

Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın farkları banka ya da PTT şubelerindeki hesaplara geçildi.

Gözden Kaçmasın Fed kritik faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

1 AYLIK FARK ÖDENECEK

Maaş farkı olarak sadece Temmuz ayının farkı ödeme olarak hesaplara yansıyacak.

Maaşlarını 3 aylık alanlar için de Mayıs-Haziran-Temmuz dönemleri için 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara da 3 aylık fark birden hesaplara geçecek.