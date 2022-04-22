'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusu cevap buldu.. Bayram ikramiyeleri için tarih netleşti

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2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Gözden Kaçmasın Emeklinin bayram ikramiyesi değişmedi Haberi görüntüle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:

Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konulara Bakan Bilgin yanıt vermişti. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin, emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini belirtmişti. EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını söylemişti.

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Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl içinde kanunlaşacağını açıklamıştı.