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Milyonlar merakla bekliyor... Asgari ücrette ikinci toplantı bugün

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#Asgari Ücret#Maaş#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Milyonlar merakla bekliyor... Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 06:37

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13:30'da toplanacak. Milyonlarca asgari ücretliyi ve dolaylı olarak da diğer tüm çalışanları ilgilendiren toplantı merakla takip edilecek.

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Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağına odaklandı. Tahminler havada uçuşurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor.

Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.

Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret 15 kişiden oluşan komisyon tarafından belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5 temsilci oluyor ve toplamda 15 kişilik komisyon ücreti belirliyor.

Komisyon en az 10 kişinin katılımıyla toplanıp oy çokluğuna göre karar veriyor.

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#Asgari Ücret#Maaş#Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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