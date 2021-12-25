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Milyonlar çöpte yatıyor

#Yediemin Otoparkı#Otopark#Ekonomianasayfa
Milyonlar çöpte yatıyor

Kocaeli’de trafikten men edilen yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Değeri milyonları bulan araçlar havadan görüntülendi.

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Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Değeri milyonları bulan araçlar, sürücülerinin peşlerine düşmemesi sebebiyle yediemin otoparkında adeta kaderleri terk edildi. Sadece kendi otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç olduğunu belirten işletmeci Murathan Bostan, “Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor” dedi.

“BURADA YAKLAŞIK DEĞERİ 1 MİLYON TL OLAN ARAÇTA VAR”

Otoparkı kurduğundan bu yana trafikten men edilerek otoparka bağlanan araç sayısının fazla olduğunun altını çizen yediemin otopark işletmecisi Murathan Bostan, “Benim otoparkımda yaklaşık bin beş yüz araç bulunmakta. Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Sahipleri hiçbir şekilde peşine düşmüyor. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var, 100 bin liralık araçta var, 50 bin liralık araçta var” diye konuştu.

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“BİZ BU ARAÇLARI HİÇBİR ŞEKİLDE EKONOMİYE KAZANDIRAMIYORUZ”

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Bostan, araçların hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılamadığının altını çizerek, “Burada bulunan araçların her birinin ortalama değeri 80-100 bin TL olduğunu düşündüğümüzde, bin aracın toplam değeri 80-100 milyon. Fakat biz bu araçları hiçbir şekilde ekonomiye kazandıramıyoruz. Keşke bizim elimizde olsa da biz kazandırabilsek. Bu araçların satışını yapan birimler icra daireleri ve Milli Emlak. Kocaeli bölgesinde hiçbir şekilde sistem yürümüyor. Araçlar terk edilip buraya bırakılıyor. Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor. Araç sahipleri araçlarını almadıkları için terk edilmiş bir vaziyette burada kalıyorlar” şeklinde konuştu.

“TRAFİK SİGORTASINDAN DOLAYI MEN EDİLİP BAĞLANAN ARAÇ SAYISI DA OLDUKÇA FAZLA”

Hacizli yakalamalı arabalar dışında trafik sigortasından dolayı men edilip bağlanan araç sayısının oldukça fazla olduğunu vurgulayan Bostan, “Vatandaş 2 bin TL civarından olan trafik sigortasını yaptırmıyor. Uygulamada araç trafikten men edilip otoparkımıza çekiliyor. Bu araçlar 2-3 yıla kadar burada kalıyor. Araç sahibi trafik sigortasını yaptırıp geldiğinde önüne otopark ücreti ve vergi ücreti de çıkıyor. Trafik sigortası dönem dönem daha yüksek çıkabiliyor. Vatandaşımız bunları umursamıyor. Bu konuda vatandaşımızın biraz daha duyarlı olmasını diliyoruz. Buraya bağlanan aracın değeri oldukça düşüyor. Çünkü bu araçlar 3 yıl boyunca üstü açık bir ortamda kalıyor. Aracın bağlandığı zamandaki değeri 50 bin liraysa 3 yıl sonraki değeri yarı yarıya düşüyor” dedi.

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