Milyarder Vitalik Buterin'den Hindistan'a 1 milyar dolarlık Shiba Inu hediyesi

Koronavirüs pandemisi ve kara mantar hastalığıyla mücadele etmeye çalışan Hindistan'a kripto para milyarderi Vitalik Buterin 1 milyar dolarlık bağışta bulundu. Bağışı Buterin, Shiba Inu olarak yaptı.



Tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı çalışmalar devam etse de Hindistan'da salgın kontrolden çıkmış şekilde ilerliyor. Kripto para milyarderi 27 yaşındaki yazılımcı Vitalik Buterin, Hindistan'a yardım etti ve 1 milyar dolarlık Shiba Inu coinin gönderdi.

SHIBA INU SERT DÜŞTÜ

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın Bitcoin'le araç satışına ara verdiklerini açıklamasının ardında kripto para piyasalarında sert satışlar görüşmüştü. Bitcoin 58 bin dolar seviyelerinden 46 bin dolara kadar geri çekilme yaşamıştı.

Bundan bağımsız olsa da Shiba Inu de sert düşüşünü sürdürmeye devam etti. Shiba Inu 3 gün önce 0.000030 dolar seviyelerinde işlem görürken bugün 0.000019 dolardan alıcı buluyor.

SHIBA INU’NUN YÜZDE 50’Sİ VITALIK BUTERIN’DE

Dogecoin’in çıkışında etkili olan shiba inu cinsi köpeğin adıyla piyasaya sürülen Shiba Inu coini kendisini Dogecoin Killer unvanıyla tanıtıyor.

Ryoshi isimli biri tarafından ortaya çıkarılan Shiba Inu, Ethereum temelli bir coin olarak satışa çıktı. Toplam arzın yüzde 50’si Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e gönderildi.

İPLER BUTERIN’İN ELİNDE

Shiba’nın fikir babası Ryoshi “Toplam arzın yüzde 50’sinden fazlasını Vitalik’e yolladık. Bir zayıf nokta yoksa, mükemmellik de olmaz. Buterin bizi rug’lamadığı sürece, SHIBA büyüyecek ve hayatta kalacaktır” dedi.

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